: Le 24 ore richieste stanno per scadere..ce la faranno Lega e M5S a trovare l'intesa per un governo? Ecco le ultime… - MaggioliEditore : Le 24 ore richieste stanno per scadere..ce la faranno Lega e M5S a trovare l'intesa per un governo? Ecco le ultime… - LeggiOggi_it : Ore decisive per un governo Lega-5Stelle: chi sarà il Premier? - - curiosamen : RT @BarbaraRaval: E DOMANI SARA' IL GRAN GIORNO. Comincerà la lotta per ricostruire l'Italia oppure sarà ancora campagna elettorale... MA S… -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Colpo di scena. Fino a poco tempo fa sembrava impossibile scongiurare un imminente ritorno alle urne, ma dopo la concessione di altre 24 ore a Di Maio e Salvini, richieste al Presidente Mattarella per cercare di trovare un’intesa, la trattativa per formare unquesta volta pare essersi avviata. L’accordo tra due sole forze politiche fortemente voluto dal leader pentastellato per escludere senza se e senza ma la partecipazione aldi Forza Italia e Fratelli d’Italia, viene sondato in queste ore. In serata è stato proprio il partito di Silvio Berlusconi a dare il via libera ad una soluzione, attraverso un lungo comunicato. Berlusconi: “FI non voterà fiducia, ma resta alleanza centrodestra” Il leader di Forza Italia ha deciso in questo modo di sbloccare improvvisamente la situazione. “Continuo a credere che la soluzione più logica e più coerente con il mandato ...