Orchestra dell' Accademia Santa Cecilia | la Grande Bellezza di tutti

Al Petruzzelli di Bari il concerto dell'Orchestra nazionale dei Conservatori : L'Orchestra nazionale sinfonica dei Conservatori Italiani con la direzione del maestro Alexander Lonquich terrà, giovedì 10 maggio, un concerto nel Teatro Petruzzelli. L'evento rientra nella stagione ...

Mirga Gra inyte -Tyla debutta sul podio di Santa Cecilia la stella lituana della direzione d Orchestra : Trentadue anni, aspetto diafano, energia e passione per la musica contagiose. Arriva in Italia per una serie di concerti al Parco della Musica di Roma, la direttrice d'orchestra estone Mirga Grainyte -...

Bari. Concerto dell’Orchestra sinfonica all’Archivio di Stato : Giovedì 26 aprile, alle ore 21.00, presso l’Archivio di Stato a Bari (Via Pietro Oreste, 45) l’Orchestra sinfonica metropolitana si

Natale di Roma - il programma della festa dall'Orchestraccia a Sordi : Una grande festa di piazza, tra le esibizioni folk-pop dell'Orchestraccia, la musica popolare di Ambrogio Sparagna, i drammi 'Romani' di Shakespeare, le giocolerie di artisti di strada, i discorsi ...

Labozeta. Il 28 giugno 60 artisti - tra professori d'Orchestra e coristi - daranno vita a un concerto nel cuore dell'antica Roma : Questa occasione diventa per noi motivo di orgoglio, perchè è assolutamente necessario rivitalizzare questo affascinante mondo della scienza e della ricerca, specie in un momento di grande crisi ...

Orchestra della Scala/ La migliore al mondo agli International Opera Awards : agli International Opera Awards i musicisti del Teatro alla Scala sono stati premiati come "miglior Orchestra". Riconoscimento anche al Festival Verdi di Parma. (Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 09:20:00 GMT)

La RAI - la Sicilia - il territorio : la primavera dell'Orchestra Multietnica di Arezzo : Inizio del viaggio martedì 10 aprile dal Teatro Verga di Catania per la tournée Siciliana di uno tra gli spettacoli più importanti del 2017, " Occident Express , Haifa è nata per star ferma, ", di ...

“In studio - prima della diretta…”. Morte Frizzi - il ricordo straziante del maestro Mazza. Fuori dalla camera ardente - il celebre direttore d’Orchestra si lascia andare a un racconto inedito sul conduttore scomparso : La camera ardente per Fabrizio Frizzi è stata aperta alle 10 nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma. Fino alle 18 sarà possibile rendere omaggio al conduttore morto nella notte tra domenica e lunedì in seguito a una emorragia celebrale. Non ce l’ha fatta a vincere quella battaglia che ci aveva confessato stesse combattendo ancora, dopo il malore che lo aveva colpito nell’ottobre scorso, e per le cui conseguenze si stava ...

25 anni della Nuova Orchestra Scarlatti - concerto al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare mercoledì 21. : Una sorte di ambasciatrice musicale italiana nel mondo ed è giusto omaggiare i 25 anni della sua attività con uno spettacolo suggestivo e appassionante, con un organico al gran completo di circa 160 ...