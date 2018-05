Ora o mai più con Amadeus | Loredana Berté e Patty Pravo nel cast

Governo M5S-Lega : si lavOra sul programma e sui nomi - Salvini e Di Maio chiedono tempo fino a lunedì : Dopo il "via libera" da parte di Silvio Berlusconi , incontro oggi tra i leader di Lega e M5s, Matteo Salvini e Luigi Di Maio , per f ormare il nuovo Governo nelle 24 ore concesse in extremis dal Capo ...

Ora o mai più : Nel cast Bertè - Pravo - i Jalisse e Canino (Anteprima Blogo) : Fra qualche settimana avrà inizio il nuovo spettacolo musicale sperimentale di Rai1 nato da una idea di Carlo Conti e del suo gruppo con Pasquale Romano. Il titolo in questione è Ora o mai più, uno show che vedrà in campo 8 big storici della musica italiana che insegneranno l'arte della "risalita" ad altrettante meteore della musica leggera che hanno conosciuto alte vette di popolarità, scivolando poi nel buio.TvBlog è in grado di anticipare ...

Governo - Di Maio : “Passi avanti significativi con Salvini. Ora contratto per migliOrare vita degli italiani” : “Il nostro obiettivo è portare a casa un contratto di Governo che possa migliorare la vita degli italiani. Credo che siano stati fatti dei passi avanti nell’incontro di stamattina con Salvini“. Così Luigi Di Maio in diretta su Facebook commentando il vertice di questa mattina tra M5s e Lega. L'articolo Governo, Di Maio: “Passi avanti significativi con Salvini. Ora contratto per migliorare vita degli italiani” proviene da ...

Unione Europea - Mattarella : "Dobbiamo sentirci uniti come mai prima d'Ora" : Nel giorno dell'atteso vertice tra il leader della Lega Matteo Salvini e quello del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Fiesole per la conferenza The State Of The Union, in programma fino a sabato.A Mattarella è stato affidato proprio il discorso di apertura, incentrato ovviamente sull'Unione Europea e il rapporto coi vari Paesi che ne sono membri, a cominciare dall'Italia.L'Italia ...

Governo - Di Maio : “Passo indietro di Berlusconi importante. Ora al lavoro con Salvini - ma ci vorranno più di 24 ore” : “E’ un momento importante. Ha prevalso la responsabilità, sono molto contento. Domani mattina ho intenzione di incontrare Matteo Salvini e inizieremo a parlare dei temi per il Paese, poi dopo parleremo di nomi. La cosa importante è il contratto di Governo, perché in quel contratto ci sono le cose che aspettiamo da 30 anni in Italia, le soluzioni ai nostri problemi. E’ un momento importante, ma abbiamo ancora tanto da ...

“Ormai vive lì”. Lo scoop di Loredana Lecciso. Ormai la coppia è scoppiata e sul gossip amoroso tra Al Bano e Romina Power - la showgirl la sa lunga. Il paese è piccolo - la gente mormOra e Lory ha gli occhi per vedere : La separazione dei veleni. Quella tra Loredana Lecciso e Al Bano sta diventando uno stillicidio di accuse, recriminazioni e dolori a non finire. Sebbene Ormai siano passati alcuni mesi tra i due le cose continuano ad andare molto male. Qualcuno pensa che la bionda showgirl stia calcando un po’ troppo la mano. I Motivi? Da una parte la ricerca della mai veramente consolidata notorietà, dall’altra la volontà di tutelare i suoi ...

Di Maio - io resto in campagna elettOrale : ANSA, - ROMA, 9 MAG - "Io non ho disdetto la campagna elettorale. Salvini mi ha chiesto altre 24 ore e insieme le abbiamo chieste al Colle, ma io resto in campagna elettorale". Così il capo politico ...