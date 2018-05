Olimpiadi | Malagò | “più tranquilli con governo politico”

Olimpiadi : Malagò - governo politico?meglio : 'Se ieri allo stadio hoparlato con Salvini? No, assolutamente conclude Malagò Cisiamo salutati, peraltro ieri allo stadio c'era una formidabiletrasversalità politica e un colpo d'occhio che è stato ...

Olimpiadi 2026 - Giovanni Malagò : “Sbagliato candidarsi con un governo di transizione - alternativa accordo di tutti i partiti” : Giovanni Malagò è timoroso in merito alla candidatura dell’Italia per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Il numero 1 dello sport italiano, infatti, teme che l’assenza di un governo possa complicare i piani: “Penso che sarebbe sbagliato e inopportuno portare avanti una candidatura olimpica con un governo di transizione. Se non ci fosse un governo politico nel pieno delle sue facoltà, l’unica alternativa ...

Olimpiadi : Malagò serve ok tutti partiti : Non espongo candidatura italiana senza un governo che non l'appoggia", specifica il n.1 dello sport italiano, aggiungendo che "in teoria per la deadline si può arrivare anche a settembre anche si ...

Olimpiadi 2026 - Malagò preoccupato : La tempistica per la formazione del nuovo governo “potrebbe essere un problema” in chiave candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, spiegando che “se si riuscisse ad avere un esecutivo che dà determinate risposte entro settembre, ci si può presentare alla sessione del Cio di Buenos Aires con tutte le credenziali e le garanzie per essere autorevole e credibile. In ...

Giovanni Malagò : “Olimpiadi 2026? All’Italia serve un governo per presentarsi con garanzie e credenziali” : Giovanni Malagò, Presidente del Coni, sembra essere preoccupato riguardo alla candidatura dell’Italia per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Il numero 1 dello sport italiano teme infatti che la mancata formazione di un governo nazionale possa diventare un problema per le ambizioni del nostro Paese come ha dichiarato a margine della presentazione dell’86^ edizione di Piazza di Siena: “Se si riuscisse ad avere ...

Olimpiadi 2026 - Malagò preoccupato : La tempistica per la formazione del nuovo governo “potrebbe essere un problema” in chiave candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, spiegando che “se si riuscisse ad avere un esecutivo che dà determinate risposte entro settembre, ci si può presentare alla sessione del Cio di Buenos Aires con tutte le credenziali e le garanzie per essere autorevole e credibile. In ...

Olimpiadi 2026 - preoccupazione di Malagò : La deadline dovrebbe essere 'il prima possibile - precisa il numero uno dello sport italiano a margine della presentazione dell'86ª edizione di Piazza di Siena - tenendo presente che ci sono ...

Olimpiadi 2026 - incontro Appendino-Malagò : ANSA, - ROMA, 26 APR - "Torino sta lavorando, c'è un impegno forte della città e di tutto il territorio metropolitano. Riteniamo di avere impianti per fare un intervento importante di rigenerazione ...

Olimpiadi 2026 - incontro Appendino-Malagò : ANSA, - ROMA, 26 APR - "Torino sta lavorando, c'è un impegno forte della città e di tutto il territorio metropolitano. Riteniamo di avere impianti per fare un intervento importante di rigenerazione ...

Olimpiadi - i miliardi persi da Roma per il 2024. Malagò : “Virginia Raggi si è pentita” : In una lunga intervista al quotidiano Romano Il Tempo, Giovanni Malagò, presidente del CONI ha rivelato come, a distanza di tempo, Virginia Raggi, attuale primo cittadino di Roma, possa essersi pentita del rifiuto, giunto all’epoca da parte dell’amministrazione grillina, circa una possibile candidatura della capitale italiana quale sede dei Giochi Olimpici del 2024. Malagò ha infatti dichiarato: “Noi siamo un organismo ...

Olimpiadi 2026 - Malagò in attesa - : 'Non sono così irresponsabile da prendere una decisione senza l'avallo di un governo con pieni poteri'. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò commentando la situazione politica attuale in relazione all'interesse a candidare l'Italia a ospitare i Giochi Invernali 2026. 'I segnali sono quelli che si cercherà di tutto per fare un governo. In caso contrario, ma è un'...

Olimpiadi 2026 : Malagò in attesa : 'Non sono così irresponsabile da prendere una decisione senza l'avallo di un governo con pieni poteri'. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò commentando la situazione politica attuale in ...

Olimpiadi - Malagò : 'No candidatura senza un governo con pieni poteri' : 'Non sono così irresponsabile da prendere una decisione senza l'avallo di un governo con pieni poteri'. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla conferenza stampa seguita alla Giunta ...

Olimpiadi - Malagò : 'Anomalie in Italia : prima no a Roma - poi tre candidature...' : Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, assistendo oggi a Verona ai Campionati del mondo di scherma Cadetti e Giovani. 'L'Italia - ha spiegato - nel bene o nel male, secondo come si ...