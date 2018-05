Nuovo Battlefield sarà annunciato il 23 maggio | niente sarà più lo stesso

optimaitalia

(Di giovedì 10 maggio 2018) Il, non sappiamo seV o Bad Company 3,il 23. Lo hanno scoperto gli stessi giocatori di1 risolvendo un complesso easter egg nella mappa di Fort Vaux. Dopo aver finalmente aperto la porta di una camera contrassegnata "Isolement" rompendo i segni e invertendo gli interruttori in un ordine specifico, hanno trovato una stanza misteriosa e vuota con un dipinto raffigurante un cavallo e schizzi di sangue.IlGli utenti sono stati semplicemente accolti dalla data "23", dall'hashtag "#" e dal messaggio "Never be the same" con uno sfondo viola. Ovviamente Electronic Arts e DICE non vogliono rivelare troppo.Insomma il 23ciil reveal del nuovissimo gioco di, forse ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Sappiamo che il gioco avrà una storia in single player ...