Nucleare Iran | altro che tutori della pace | Trump e Israele fomentano la guerra

Gli enormi rischi della fine dell’accordo Nucleare con l’Iran : La decisione del presidente Usa Donald Trump di ritirare gli Stati Uniti dall'accordo nucleare con l'Iran è una mossa sconsiderata motivata da menzogne e mezze verità e basata su assunti illusori.Partiamo dalle menzogne e mezze verità. Trump ritiene che l'accordo nucleare ha premiato un regime malvagio che sostiene il terrorismo e minaccia la sicurezza regionale causando disordini e conflitti in tutto il Medio Oriente. ...

Nucleare iraniano : fact checking su 7 affermazioni di Donald Trump : Stando alla Banca Mondiale, nel 2016 l'economia iraniana è cresciuta del 13,4% rispetto alla contrazione dell'1,3% registrata nel 2015. Tutti segnali che indicano come il JCPOA abbia facilitato la ...

Sul Nucleare iraniano c'è una vera crisi diplomatica tra Europa e Usa : Le reazioni del mondo Per il ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson, l'accordo 'resta vitale' per la sicurezza della Gran Bretagna e gli Stati Uniti non dovrebbero ostacolare chi vuole farlo ...

Nucleare Iran : l'effetto sul prezzo del petrolio del no di Trump : In quattro settimane le quotazioni sono aumentate del 10 per cento portandosi oltre i 74 dollari al barile: gli operatori davano per scontato l'annuncio del presidente USA

Cosa vuol dire per l’Iran il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo sul Nucleare : Molta rabbia e frustrazione, un duro colpo per il governo moderato di Hassan Rouhani e una vittoria per gli ultraconservatori The post Cosa vuol dire per l’Iran il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare appeared first on Il Post.

Nucleare Iran - Europa unita per proteggere le sue aziende. Merkel : faremo di tutto : Il governo tedesco nella persona di Merkel dichiara di voler salvare l’accordo tout court. Il governo francese nella persona di funzionari non meglio identificati dal Financial Times punta a sfruttare i prossimi tre-sei mesi prima che le nuove sanzioni americane entrino in vigore per creare una zona franca a beneficio delle aziende dell’Unione europea...

Nucleare Iran - Trump : “Contro Teheran sono in arrivo sanzioni molto severe”. L’Ue lavora per salvare l’accordo del 2015 : Donald Trump torna a puntare il dito contro l’Iran: “sono in arrivo sanzioni molto severe”, ha detto il presidente americano, ribadendo come l’accordo del 2015 sul programma Nucleare del regime di Teheran sia “terribile”. Se l’Iran dovesse riprendere il suo programma “ci saranno conseguenze molto severe”, ha proseguito il capo della Casa Bianca parlando coi giornalisti a margine di un incontro con i ministri ...

Trump : se Iran riprende produzione Nucleare risposta sarà dura : "Se l'Iran deciderà di ricominciare il suo programma nucleare le conseguenze saranno dure". Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, parlando con i giornalisti prima di iniziare la riunione ...

Trump sfida l'Iran sul Nucleare : i possibili scenari della crisi : ... si calcola che sono stati 27 i miliardi di euro investiti in Iran e a gennaio il ministro dell'Economia Carlo Padoan e il suo omologo persiano avevano raggiunto un accordo per ulteriori 5 miliardi ...

Aiea : "Iran rispetta accordo Nucleare" : "L'Iran è sottoposto al sistema di verifica su nucleare più stringente al mondo",ha sottolineato Amano. La nota arriva dopo che il presidente Usa Trump ha "stracciato" l'accordo sul nucleare con l'...

