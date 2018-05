hwbrain

: Nubia Z18 sarà il primo smartphone senza veri bordi? L'immagine dal vivo - - AppleFeedNews : Nubia Z18 sarà il primo smartphone senza veri bordi? L'immagine dal vivo - - DarioConti1984 : Nubia Z18: una foto dal vivo ci mostra il suo display Full Screen 3.0 - GizChinait : #NubiaZ18: una foto dal vivo ci mostra da vicino il suo display Full Screen 3.0 :O -

(Di giovedì 10 maggio 2018) IlZ18 si mostra in una prima immagine dal, e potrebbe diventare di fatto ilintorno al display: i dettagli., un azienda cinese che produce dispositivi mobili, è sempre stata tra una delle prime a sviluppareconsempre più sottili intorno al display.I primi modelli che hanno iniziato ad avere un aspetto con display a tutta scocca sono stati sicuramente il modello Z9 e il modello Z17, nei quali le cornici cercano di sfruttare la rifrazione della luce per mascherare in parte ie far sembrare che il display copra quasi tutta la scocca del telefono.Z18il? L’immagine dalat HWBrain.it.