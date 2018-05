Notizie dal Forex 10 maggio 2018 - video

Notizie dal Forex 10 maggio 2018 : ... visti i segnali in chiaro scuro giunti dall'economia dell'area euro. La prima area di supporto è vista a 1,1855. USD/YEN Il biglietto verde è sostanzialmente stabile nei confronti dello yen, dopo ...

Notizie dal campo : la Cambogia : Qualche giorno fa, Maddalena Spada, Responsabile per WeWorld Onlus dei progetti di cooperazione in Asia, è tornata dalla Cambogia. Stanca ma soddisfatta del suo lungo viaggio che l'ha portata a visitare le comunità Buong della provincia di Mondulkiri, ci ha riportato la situazione di alcune province remote del paese.La provincia di Mondulkiri, dove interveniamo, è infatti molto critica, soprattutto per i bambini: "il tasso ...

Roma - incidente stradale via Ostiense : morta Elena Aubry/ Ultime Notizie : strada deformata da radici la causa? : Roma, incidente stradale in via Ostiense: muore Elena Aubry, 25enne, a bordo della sua moto. strada deformata da radici degli alberi la causa del sinitro?(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:31:00 GMT)

Ermanno Olmi è morto/ Ultime Notizie : regista di Centochiodi stanotte è stato ucciso dalla malattia : Ermanno Olmi è morto: lutto nel mondo del cinema, si è spento a 87 anni il grande regista italiano, Leone d'Oro alla carriera nel 2008 al Festival d'arte cinematografica di Venezia(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:03:00 GMT)

Incidente stradale - Robbiate : morto 18enne Lorenzo Pizzuco/ Ultime Notizie : gli amici - "era il migliore" : Incidente stradale a Robbiate: morto il 18enne Lorenzo Pizzuco dopo aver perso il controllo della sua auto. La dinamica e lo strazio degli amici il giorno dopo.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 09:10:00 GMT)

TRENTO - CADE DA FINESTRA : MORTA BIMBA DI UN ANNO/ Ultime Notizie : è precipitata dal quarto piano : TRENTO, BIMBA di un ANNO CADE dalla FINESTRA e muore. Ricoverati i genitori, la mamma è grave. Le Ultime notizie: da chiarire la dinamica della tragedia, carabinieri a lavoro(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 23:02:00 GMT)

Trento - bimba di un anno cade dalla finestra e muore/ Ultime Notizie : ricoverati i genitori - la mamma è grave : Trento, bimba di un anno cade dalla finestra e muore. ricoverati i genitori, la mamma è grave. Le Ultime notizie: da chiarire la dinamica della tragedia, carabinieri a lavoro(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 22:17:00 GMT)

Sir Alex Ferguson sta male - in gravi condizioni all'ospedale/ Ultime Notizie : operato per emorragia cerebrale : Sir Alex Ferguson in gravi condizioni all'ospedale: è stato operato d'urgenza per emorragia cerebrale dopo un malore. Giovedì aveva avuto un ictus. Le Ultime notizie sull'ex allenatore(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 21:50:00 GMT)

Attentato all'Aja - accoltella passanti : 'Allah akbar'/ Video - ultime Notizie Olanda : arrestato dalla polizia : Attentato all'Aja, accoltella passanti:'Allah akbar': ultime notizie Olanda, un uomo ha prima ferito una persona in un bar, poi ha continuato a colpir

Attentato all'Aja - accoltella passanti : "Allah akbar"/ Video - ultime Notizie Olanda : arrestato dalla polizia : Attentato all'Aja, accoltella passanti:"Allah akbar": ultime notizie Olanda, un uomo ha prima ferito una persona in un bar, poi ha continuato a colpire prima dell'intervento della polizia.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 20:06:00 GMT)

16enne stuprata e bruciata viva : orrore in India / Ultime Notizie : genitori picchiati dal branco - 14 arresti : India, 16enne stuprata e bruciata viva davanti ai genitori: l'ennesimo episodio di violenza nel Paese. Dopo la condanna il branco si è vendicato uccidendo la minore.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 12:52:00 GMT)

Probabili formazioni / Milan Verona : mosse dalla panchina. Diretta tv - orario - Notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Milan Verona: Diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 attesi in campo domani a San Siro per l'anticipo della Serie A. Chi in attacco per i rossoneri?(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 18:47:00 GMT)

Slovacchia - giornalista ucciso : ok estradizione Vadalà/ Ultime Notizie : il suo nome nelle inchieste di Kuciak : Slovacchia, giornalista ucciso: ok estradizione in Italia dell'imprenditore Antonino Vadalà. Il suo nome era emerso in un articolo-inchiesta di Kuciak.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:45:00 GMT)

Torino - sparatoria all'ufficio postale/ Ultime Notizie - rapinatore ferito dal vigilante : è un vigile del fuoco : Torino, sparatoria all'ufficio postale di piazza Eugenio Montale, Vallette: Ultime notizie, vigile del fuoco 32enne assalta portavalori, ferito dal vigilante.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 15:47:00 GMT)