NordCorea | Kim | summit con Trump storico passo per la penisola

Cina-NordCorea - incontro tra Xi e Kim : 16.55 Vertice a sorpresa a Dalian, nel nord della Cina,tra il presidente Xi Jinping e il leader nordcoreano Kim Jong-Un, in vista dell'annunciato incontro con il presidente Trump. Kim si è detto pronto ad ampliare la cooperazione con la Cina per migliorare la situazione nella penisola coreana. Pechino è il maggiore alleato di Pyongyang, malgrado i rapporti commerciali siano recentemente crollati dopo l'appoggio della Cina alle sanzioni Onu in ...

Kim oltre il 38° parallelo. Il leader NordCoreano attraverserà a piedi l'ultima cortina di ferro per un incontro storico tra le due Coree : Il leader nordcoreano Kim Jong-un attraverserà a piedi l'ultima cortina di ferro, il confine più fortificato al mondo, per un summit al villaggio di Panmunjom con il presidente sudcoreano Moon Jae-in: un evento già definito storico e su cui saranno puntati gli occhi della comunità internazionale, sperando in sviluppi positivi su denuclearizzazione e pace in vista dell'altro faccia a faccia di maggio o inizio giugno ...

"Crollato il sito nucleare di Kim" - il retroscena dietro la svolta pacifica della NordCorea : Il presidente sudcoreano Moon Jae In e il leader Nordcoreano Kim Jong Un si incontrearanno in Corea del Sud venerdì 27 aprile quando in Italia sarà ancora notte fonda. Il maresciallo Nordcoreano...

NordCorea - Kim visita cinesi feriti : 5.52 Il leader Nordcoreano Kim Jong-Un ha incontrato l'ambasciatore cinese a Pyongyang e visitato l'ospedale dove sono stati ricoverati i feriti dell'incidente stradale che domenica sera ha visto un autobus cadere da un ponte nella provincia di North Hwanghae, causando la morte di 36 persone in tutto, di cui 32 turisti cinesi e quattro Nordcoreani. Lo riporta l'agenzia Nuova Cina ricordando, in base a quanto riferito dalle autorità dei due ...

La moglie di Kim Jong Un sempre più "First Lady" della NordCorea : ... la spleaker del notiziario che solitamente dà le notizie importanti con l'enfasi che l'ha resa famosa in tutto il mondo.Ri Sol Ju è una figura elegante che, nei primi anni di potere di Kim, è ...

NordCorea - incontro segreto tra Kim e Mike Pompeo : Washington, 18 apr. (AdnKronos/Washington Post) – Poco dopo la nomina a segretario di Stato Usa, Mike Pompeo ha avuto un incontro top secret con il presidente Nordcoreano Kim Jong Un. A riferirne è oggi il ‘Washington Post’, citando due fonti a conoscenza della missione. Pompeo si è recato in Corea del nord nel fine settimana di Pasqua in qualità di emissario di Donald Trump allo scopo di spianare la strada a colloqui diretti ...

Il Financial Times conferma : "Kim ha visitato Pechino". Il leader NordCoreano si prepara così al vertice di maggio con Donald Trump : Kim Jong Un è stato a Pechino e il suo primo viaggio all'estero da quando ha assunto la guida della Corea del Nord nel 2011 è stato orientato sul summit che dovrebbe tenersi a maggio con Donald Trump. A fare luce sul misterioso viaggiatore che si trovava all'interno del treno ufficiale nordcoreano arrivato nella capitale della Cina è il Financial Times, che cita due fonti.A maggio Kim potrebbe incontrare Trump in un vertice ...

Nordcorea, Kim Jong-un a Pechino (in treno): è il primo viaggio all'estero da leader

Media : leader NordCoreano Kim Jong-un a Pechino - primo viaggio estero : Il leader nordcoreano, Kim Jong-un, è andato a sorpresa a Pechino: si tratta del primo viaggio all'estero dalla presa del potere a fine 2011. Lo riporta l'agenzia di stampa Bloomberg. Le voci si sono ...

Primo viaggio di Kim Jong-Un all'estero? Bloomberg : visita in treno del leader NordCoreano a Pechino : Il leader nordcoreano Kim Jong-Un ha fatto oggi una visita a sorpresa a Pechino, in quello che è il suo Primo viaggio all'estero dalla presa del potere a fine 2011: lo riporta l'agenzia Bloomberg citando tre fonti a conoscenza del dossier. Le voci si sono diffuse nella capitale cinese dopo le immagini della Nippon tv e di altri media giapponesi dell'arrivo di un treno nordcoreano nella capitale cinese, blindato e simile a quelli usati dal ...

NordCorea - Tillerson : sorpresi dall'apertura al dialogo di Kim : Roma, , askanews, - Il mondo intero e soprattutto gli Stati Uniti si sono detti "sorpresi" dall'apertura del leader Nordcoreano Kim Jong-un, che ha proposto un incontro al presidente Donald Trump, dopo essersi detto ...