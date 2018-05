Non si salva nemmeno il weekend : L'estate è ancora lontana. Il tempo resterà instabile nei prossimi giorni e nemmeno il weekend sarà risparmiato dal maltempo . Sono le previsioni del team de iLMeteo.it. Oggi saranno ancora una volta ...

Non si salva nemmeno il weekend : (AdnKronos) – L’estate è ancora lontana. Il tempo resterà instabile nei prossimi giorni e nemmeno il weekend sarà risparmiato dal maltempo. Sono le previsioni del team de iLMeteo.it. Oggi saranno ancora una volta le regioni centrali e i settori alpini ad essere interessati dai temporali, più soleggiato sarà invece sulla Pianura padana e lungo le coste in genere. Domani tornerà più diffusa l’attività temporalesca, oltre al ...

Milan - c’è anche qualcosa da salvare : tifosi rossoneri commoventi - solo applausi per la squadra Nonostante la debacle : La serata di oggi ha regalato grosse emozioni con la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, netto risultato di 4-0 ma partita che è stata nettamente condizionata dagli errori del portiere Donnarumma, per la Juventus invece super Buffon. Doppietta del difensore Benatia, autogol di Kalinic e rete di Douglas Costa, i bianconeri hanno alzato meritatamente il trofeo ma il risultato può essere considerato bugiardo. Grande reazione da parte dei ...

Incinta - scopre di avere la leucemia. Marzia Non fa la chemio - salva se stessa e il bimbo con una cura innovativa : Il coraggio di Marzia ed Emanuele, 31 anni entrambi, che hanno affrontato la sfida più dura della loro vita per amore di Andrea, il piccolo che lei portava in grembo e che oggi è un...

Roma - bus Atac in fiamme nel centro/ Video - l’autista che ha salvato i passeggeri : “Non sono un eroe” : Roma, autobus Atac in fiamme ed esploso a pochi passi da Montecitorio in via del Tritone: ultime notizie Video, le reazioni. Altro bus in fiamme a Castel Porziano(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:10:00 GMT)

"INSULTARE DURANTE UN TALK SHOW Non E' REATO SE..."/ Vittorio Sgarbi salvato dal diritto di replica : "Insultare DURANTE un TALK SHOW non è REATO se...", Vittorio Sgarbi è stato difeso da un giudice di Genova sottolineando che la controparte deve essere presente almeno in videocollegamento.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 22:40:00 GMT)

Nintendo Switch Online : Non tutti i giochi supporteranno i salvataggi su cloud : Stamane Nintendo ha svelato tutto quanto c'è da sapere su Nintendo Switch Online, il nuovo servizio a pagamento per la console ibrida più famosa, riporta VG247.Ebbene come sappiamo la sottoscrizione sarà obbligatoria per poter accedere ai comparti multiplayer dei nostri giochi, in aggiunta verrà anche offerta la possibilità di salvare i nostri progressi di gioco sul cloud, e di tenerli lì al sicuro in caso di ogni evenienza come, per fare un ...

"Non c'è incompatibilità tra il ruolo di Governatore e senatore". Il Consiglio regionale dell'Abruzzo salva D'Alfonso : Con 16 voti contro e 15 a favore il Consiglio regionale d'Abruzzo ha respinto l'istanza di incompatibilità nei confronti del Governatore Luciano D'Alfonso, eletto senatore nelle scorse politiche del 4 marzo. È stato stabilito che non sussistono per ora cause di incompatibilità in quanto lo status ufficiale di senatore scatta solo dopo la convalida da parte della Giunta per il regolamento del Senato. In altre parole, la ...

Salvataggi nel Mediterraneo - la nave Aquarius con 105 migranti a bordo ancora Non ha un porto : La denuncia di Luigi Manconi: "Non c'è ancora l'autorizzazione inglese ad attraccare". Gli immigrati erano stati trasferiti ieri sera, dopo l'intervento della...

Sassuolo - Iachini : 'Non era facile salvarsi. Politano ha avuto difficoltà - ma poi...' : Giuseppe Iachini , allenatore del Sassuolo , è intervenuto prima del match contro la Sampdoria , 1-0 il risultato finale, . Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport : Oggi c'è stato tutto? 'Venivamo da ottimi risultati, poi a Crotone abbiamo subìto nei primi minuti. Oggi non abbiamo rischiato nulla, la soddisfazione più grande è arrivata. La squadra ha ...

Gli alpinisti a 500 metri dalla meta e il disperato tentativo di Mario di salvarli - Il superstite : «Mi muovevo per Non morire» : La comitiva era ormai in vista della cabane des Vignettes. Il capo comitiva Mario Castiglioni morto per una caduta nel disperato tentativo di andare a chiamare i soccorsi

Svizzera - tragedia su Alpi : morti 5 alpinisti italiani/ Superstite “Non sono riuscito a salvare i miei amici” : tragedia in Svizzera: 5 Alpinisti sono morti congelati a 3mila metri e altri 6 sono gravissimi. Una tempesta di gelo ha impedito di raggiungere il rifugio: sono tutte vittime italiane(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 11:50:00 GMT)

Come salvare la democrazia - quando il lavoro Non c'è : Il modello politico della democrazia occidentale, cresciuto a fianco e poi all'interno dell'economia capitalistica, è rotto. La prima prova a sostegno di questa tesi è sicuramente Donald Trump, ma ce ...

Come salvare la democrazia - quando il lavoro Non c’è : La disoccupazione globale ha raggiunto livelli altissimi. Per correre ai ripari potrebbe essere utile il reddito di base universale, che permette a chi non ha un lavoro di acquistare prodotti e servizi. Leggi