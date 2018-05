“Non avete idea…” Incubo senza fine per Nadia Toffa | gli aggiornamenti sulla salute

caffeinamagazine

(Di giovedì 10 maggio 2018) Ogni volta che si trova costretta a dare forfait a qualche trasmissione gli spettatori si preoccupano subito che la situazione possa essere precipitata di nuovo. Da quandoha rivelato i suoi problemi die la battaglia che sta affrontando contro un tumore, le sue assenze non passano più inosservate al pubblico. L’ultima risale a domenica 6 maggio, quando era andata in onda una puntata de Le Ieneil volto della sua storica conduttrice. A chiarire il motivo di quella decisione era stata la diretta interessata affidando le sue parole al profilo ufficiale Twitter della trasmissione: “Ciao ragazzi,su consiglio dei medici che mi seguono faccio un altro pit stop, stasera mi devo guardare #LeIene da casa! Come sempre farò di tutto per tornare in pista il prima possibile, aspettatemi che ci vediamo prestissimo @”. Laera stata ...