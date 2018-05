NOMADELFIA E LOPPIANO | PAPA FRANCESCO Video | da Don Zeno Saltini a Chiara Lubich | “la

La visita di Papa Francesco a Loppiano e NOMADELFIA in Toscana : Giovedì 10 maggio sarà il giorno della visita di Papa Francesco a Loppiano e Nomadelfia. Con l'ausilio dell'elicottero Papale Il Santo Padre si recherà nelle due comunità toscane durante la mattinata. Un giorno indimenticabile per il Movimento dei Focolari e per la cittadella grossetana fondata da Don Zeno. Papa Francesco in Toscana il 10 maggio C'è attesa di un evento epocale per la visita di Papa Francesco a Loppiano, in provincia di Firenze, ...