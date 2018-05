Noemi canta l' inno per Juventus - Milan | stonature e polemiche sui social

Coppa Italia 2018 : la finale Juventus-Milan in diretta su Rai 1. Noemi canta l’Inno di Mameli : Coppa Italia 2018 La Coppa Italia sta per conoscere la squadra vincitrice della 71° edizione. In campo, allo stadio Olimpico di Roma, si sfidano Juventus e Milan, due anni dopo la finale che consegnò la Coppa ai tempi supplementari alla squadra bianconera. Fischio d’inizio alle 21.00, con diretta tv su Rai 1. A precedere la partita la tradizionale esecuzione dell’Inno di Mameli, cantato quest’anno da Noemi. La Rai garantisce ...