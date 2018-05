Nintendo ha in programma qualcosa di scioccante per Splatoon

Nintendo Switch/ Oggi server down per manutenzione programmata per la console più venduta del 2018 : Nintendo Switch , manutenzione per i server per la console che sarà la più venduta di quest'anno il 2018 . Il pubblico aspetta novità sull'update della versione 5.2. (Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 04:55:00 GMT)

Nintendo non ha in programma la produzione di un nuovo modello di Switch : Nintendo Switch ha riscosso un grandissimo successo presso i giocatori, questa non è certamente una novità, e in molti si sono chiesti se la grande N abbia in serbo un nuovo modello della console, magari in versione "slim", con dimensioni più contenute per facilitare una delle sue caratteristiche principali, ovvero la portabilità.Ebbene, a quanto pare, sembra proprio che non sarà così. Secondo Gamerant, stando a un report proveniente da fonti ...