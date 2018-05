Niente serie A | Orsato fischierà in Qatar

Serie C : caos playoff - club ricorre alla Corte d'Appello - Niente diretta Rai Video : È sempre più caos, in Serie C, terminata la regular season, ecco che spunta un altro incredibile fatto anche per la fase finale dei play off [Video]. Come dire, la sorpresa è sempre dietro l'angolo, ma questa volta è stato superato ogni limite. La notizia è di qualche ora fa e riguarda il Mestre, club del girone B, partecipante alla griglia dei play off, e sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale, nei giorni scorsi, con due punti di ...

Serie C : caos playoff - club ricorre alla Corte d'Appello - Niente diretta Rai : È sempre più caos, in Serie C, terminata la regular season, ecco che spunta un altro incredibile fatto anche per la fase finale dei play off. Come dire, la sorpresa è sempre dietro l'angolo, ma questa volta è stato superato ogni limite. La notizia è di qualche ora fa e riguarda il Mestre, club del girone B, partecipante alla griglia dei play off, e sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale, nei giorni scorsi, con due punti di penalizzazione, ...

VIDEO / Cagliari-Roma - 0-1 - : highlights e gol. I sardi protestano : perché Niente Var? - Serie A 36giornata - : VIDEO Cagliari Roma , 0-1, : highlights e gol della partita di Serie A per la 36giornata. Le immagini salienti della sfida alla Sardegna Arena.

VIDEO / Cagliari-Roma (0-1) : highlights e gol. I sardi protestano : perché Niente Var? (Serie A 36^ giornata) : VIDEO Cagliari Roma (0-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 36^ giornata. Le immagini salienti della sfida alla Sardegna Arena (domenica 6 maggio).(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 09:19:00 GMT)

Rugby Serie B - Niente da fare in Sardegna per la Sertori : Il campo ha dato il responso che era prevedibile, perché i sardi in questa stagione hanno marciato a ritmo più sostenuto dei sondriesi e sono attualmente in quinta posizione, inoltre passare sul loro ...

Serie A Bologna - sospiro Dzemaili : Niente lesioni : Bologna - Il giorno dopo la sconfitta con il Milan , il Bologna ha ripreso gli allenamenti: i titolari di ieri hanno fatto lavoro di scarico in palestra, tutti gli altri una partitella insieme ad ...

Serie A - Udinese e Oddo contestati. Il club : «Niente decisioni a caldo» : UDINE - Momenti di tensione a Udine. L'11esima sconfitta di fila dell' Udinese targata Massimo Oddo ha fatto scattare la contestazione dei tifosi bianconeri. Alcuni hanno fatto irruzzione dentro lo ...

Fed Cup : Mertens batte Errani - Italia-Belgio 0-3 e Niente promozione in serie A : L'azzurra ha lottato soprattutto nel primo set caratterizzato da numerosi break e contro break. Sull'1-1 è dovuta ricorrere alle cure del fisioterapista per un guaio al polpaccio destro

Ash vs Evil Dead cancellata da Starz : Niente 4ª stagione per la serie con Bruce Campbell e Lucy Lawless : A poco più di una settimana dalla trasmissione del suo terzo finale di stagione, arriva la notizia di Ash vs Evil Dead cancellata: l'emittente Starz ha deciso di non rinnovare per una quarta stagione la serie con Bruce Campbell e Lucy Lawless. "Ash vs Evil Dead ha portato gli spettatori su una montagna russa per tre stagioni grazie alle fantastiche performance e agli sforzi creativi di Sam [Raimi], Bruce [Campbell], Rob [Tapert] e tutto il ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Niente calcoli - servono punti con tutte» : Sassuolo - "Gara importante, ma noi dobbiamo cercare punti da tutte. Dobbiamo valutare le energie per capire chi mandare in campo, tutti però hanno dimostrato di essere pronti" . Così il tecnico del ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Con la Fiorentina Niente calcoli» : Sassuolo - " niente calcoli: potrebbero bastare tre punti per la salvezza, forse più o forse meno. Non si può sapere". Così si esprime il tecnico del Sassuolo , Beppe Iachini , in vista del prossimo ...

Serie A - lo spettacolo è qui. Senza invidiare Niente a nessuno : ... è stata la dichiarazione programmatica di Sarri, che per qualche giorno almeno potrà evitare l'assedio con la solita domanda: resterà a Napoli o proverà nuove emozioni in giro per il mondo? ...

Serie B - Sala mette in guardia l'Unicusano Ternana : "Niente calcoli" : Serie B, l'estremo difensore dell'Unicusano Ternana mette in guardia i rossoverdi. Vincere senza fare calcoli. È questo l'imperativo della lunga vigilia che precede la trasferta di Novara, ...

Serie B - Sala avvisa l'Unicusano Ternana : "Niente calcoli a Novara" : Serie B, l'estremo difensore dell'Unicusano Ternana mette in guardia i rossoverdi. Vincere senza fare calcoli. È questo l'imperativo della lunga vigilia che precede la trasferta di Novara, ...