Niccolò Ghedini | il più falco dei falchi di Silvio Berlusconi | cos' ha provato a fare fino

Silvio Berlusconi - la grande paura di Niccolò Ghedini. Dago-bomba : 'Le 3 richieste per bloccare Loro di Sorrentino' : Tra poche ore Silvio Berlusconi e Niccolò Ghedini sapranno se Loro , il film evento di Paolo Sorrentino sul Cavaliere, Ruby e il Bunga bunga , si abbatterà sul Loro destino politico. Come ricorda ...

Forza Italia - la zampata di Niccolò Ghedini nel silenzio generale : la Casellati è sua grande amica : Messo sotto accusa dal suo stesso partito. Eppure, Niccolò Ghedini , ha rifilato la zampata anche nel giorno più duro di Forza Italia . L'avvocato di fiducia di Silvio Berlusconi e coordinatore in ...

Nunzia De Girolamo : 'Niccolò Ghedini - Licia Ronzulli e Renato Brunetta devono essere cambiati' : ' Silvio Berlusconi non è spompato o stanco, purtroppo c'è un problema serio: la classe dirigente'. Un durissimo attacco di Nunzia De Girolamo , in diretta a Omnibus , su La7 , all'attuale classe ...

Niccolò Ghedini - la bomba di Repubblica : 'In Forza Italia ognuno fa il cazzo che vuole' - così a Giulia Bongiorno : Proseguono, incessanti, le trattative per le presidenze della Camere: ad Arcore, nelle sacre stanze della politica, per telefono. I primi verdetti domani, venerdì 23 marzo. Il voto segreto potrebbe regalare grosse sorprese e magari ribaltare le indicazioni secondo le quali il patto tra centrodestra e M5s ...

Niccolò Ghedini - la fronda in Forza Italia che lo attacca. Il big sotto anonimato : 'Ha favorito la Lega' : Per la prima volta, nel mirino di Forza Italia ci finisce Niccolò Ghedini . Il punto, come vi avevamo già spiegato , è che il una parte del partito lo accusa per la errata compilazione delle liste ...