New York | accelera Mallinckrodt

New York : in acquisto Centurylink : Ottima performance per Centurylink , che scambia in rialzo del 6,87%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Centurylink evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline ...

Raccolta differenziata - New York testa il modello Italia per l’umido : Il complesso di Stuytown a New York, dove è stata sperimentata la Raccolta differenziata dell’umido all’Italiana (foto: Cic) Quando Samantha MacBride, del Dipartimento di igiene della città di New York, è andata in cerca di una metropoli da cui copiare il modello di Raccolta differenziata dell’umido, è arrivata fino a Milano per trovare un sistema che facesse al caso suo. Metropoli tascabile, Milano, in confronto alla Grande ...

Raccolta umido - New York copia il modello italiano : Aumentata a New York la Raccolta dell’umido del 400% grazie al modello italiano: questo il risultato della sperimentazione di due mesi che si è svolta tra settembre e dicembre a New York nella zona residenziale Stuyvesant Town (StuyTown), uno dei più grandi plessi residenziali di Manhattan, durante la quale gli esperti italiani del Consorzio italiano compostatori (Cic) hanno introdotto strumenti e informazioni in grado di coinvolgere i cittadini ...

Raccolta umido - New York copia il modello italiano : 'Numeri che adesso non potranno che aumentare, anche grazie all'approvazione da parte del Parlamento Europeo del pacchetto sull'Economia Circolare che prevede l'obbligo dal 2023 della Raccolta ...

Criptovalute - la Borsa di New York pensa a una propria piattaforma di trading : Stando a quanto rivela un report del New York Times, la Borsa di New York , NYSE, , la più piazza finanziaria del mondo, ha in programma di lanciare una propria piattaforma di trading di criptovaluta . Sarà sufficiente per battere sul tempo Goldman Sachs e Nasdaq ? I piani di Goldman Sachs e Nasdaq Il 3 maggio ...

New York : senza freni Internationa Flavors & Fragrances : Effervescente Internationa Flavors & Fragrances , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,62%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto ...

New York : amplia l'ascesa Michael Kors : Brilla l' azienda che produce accessori e abbigliamento di lusso , che passa di mano con un aumento del 2,00%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury ...

Anzaldi : foto Grillo a New York un insulto ai romani : Anzaldi: insulto a difficoltà cittadini su situazione rifiuti Roma – Di seguito quanto scritto su Instagram dal deputato del Pd, Michele Anzaldi. “La foto a New York in cui Grillo ride sulla spazzatura è un insulto alle difficoltà affrontate ogni giorno dai cittadini a cui lui dice di essere vicino”. “Mentre il caldo- spiega- si avvicina e la situazione dei rifiuti a Roma diventa di giorno in giorno peggiore, mentre i ...

Raccolta differenziata - New York è nei guai e allora chiede aiuto a Milano : ... Torino e Padova " sono pronti a fare altrettanto intercettando parte dei 4,7 miliardi di incentivi messi a disposizione della comunità europea per avviare progetti di economia circolare. «Si ...

Christie’s a New York batte ogni record : in una sola asta incassati 650 milioni di dollari : Da un Picasso battuto per oltre 115 milioni di dollari alle ninfee di Monet per 84. Era stata presentata come l'asta del secolo e non ha tradito le attese, la vendita di capolavori d'arte proposta ieri sera da Christie's a New York, che ha il compito di disperdere le opere della celeberrima collezione appartenuta al banchiere americano David Rockefeller ed alla moglie Peggy.Continua a leggere

Rifiuti : Grillo ironizza da New York - cercano di imitarci ma non riescono : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – Una foto che lo ritrae a New York sorridente, in abito scuro e con un piede appoggiato su alcuni sacchetti di spazzatura lasciati su un marciapiede in attesa della raccolta. Mentre a Roma cresce la polemica sui Rifiuti, Beppe Grillo ironizza dagli Usa: “cercano di imitarci ma non ce la faranno mai!”, scrive infatti il garante del M5S su Instagram. L'articolo Rifiuti: Grillo ironizza da New York, ...

LARRY CAMPBELL & TERESA WILLIAMS/ Da Nashville a New York City - le radici dell'american music in concerto : L'ex chitarrista di Bob Dylan LARRY CAMPBELL insieme alla moglie TERESA WILLIAMS si sono esibiti nel loro primo tour italiano lasciando un segno indelebile. PAOLO VITES(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 06:26:00 GMT)U2/ Se Bono e compagni si schierano per l'aborto libero nel referendum irlandeseBOB DYLAN/ "Heaven's Door": il premio Nobel entra nel mercato del whiskey

Segretaria fino a 96 anni - insospettabile milionaria - morta dopo la pensione. La sua storia sul New York Times - e l'eredità a sorpresa… : La storia di Sylvia Bloom non poteva che meritare le pagine del più grande giornale al mondo, il New York Times. Perché questa donna è un simbolo dei lavoratori, dell’umiltà e della capacità di mantenere un segreto milionario, frutto di intelligenza, furbizia e riservatezza. La signora Bloom ha lavorato come Segretaria nello stesso studio legale di Brooklyn per ben 67 anni, andando in pensione a 96 anni. Un record forse ineguagliabile. Per lei ...

Longchamp - un angolo di Parigi a New York. Il party : Sebbene metropoli cosmopolita per eccellenza, New York, adesso, ha un indirizzo francese in più. E precisamente sulla Fifth Avenue, vicino alla cattedrale di St. Patrick, dove è stata inaugurata da poco la nuova boutique Longchamp. LEGGI ANCHEMet Ball 2018: chi ha vestito chi Il marchio francese ha infatti festeggiato insieme a stelle del calibro di Kendall Jenner, nuova musa del brand, Cara Delevingne, Paris Jackson e tante altre il nuovo ...