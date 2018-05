Neonato nasce morto | per la procura due medici e ostetrica responsabili | chiesto il

Neonato nasce in casa nel pavese : papà “guidato” dal 118 : Per far nascere suo figlio ha seguito le indicazioni che gli suggeriva, al telefono l’operatore del 118 di Pavia: così è potuto nascere Gabriele, venuto alla luce in casa a Gropello Cairoli (Pavia), un comune della Lomellina. Il bimbo, che pesa circa tre chili, sta bene; ed è in buone condizioni anche la sua mamma. Arrivata all’ottavo mese di gravidanza, la donna aveva iniziato ad accusare le contrazioni. A quel punto il marito ha ...