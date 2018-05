NEO GEO Mini | la mitica console SNK torna in versione portatile

SNK annuncia ufficialmente NEO GEO Mini : SNK ha annunciato ufficialmente Neo Geo Mini, la nuova retro console che l'editore stesso ha preannunciato qualche giorno fa per celebrare il suo 40° anniversario.Neo Geo Mini include quaranta capolavori dell'era Neo Geo. Ha la forma che ricorda molto da vicino i famosi cabinati ed è dotato di un display a cristalli liquidi da 3,5 pollici. Questo significa che potrete godervi i giochi senza la necessità di collegarlo a un televisore o un ...

Il videogame vintage dilaga : tornano anche Mega Drive e NEO Geo : (Foto: Sega) anche quando di parla di videogiochi la nostalgia dei decenni passati continua a mietere vittime. Dopo le riedizioni ufficiali di Nintendo, Super Nintendo e Commodore 64 finite sul mercato nei mesi scorsi, sembra infatti che altre due macchine da gioco a dir poco leggendarie stiano per tornare sugli scaffali in versioni rivedute e a dimensioni ridotte per venire incontro al mercato dei giorni nostri: si tratta del vecchio Sega Mega ...

