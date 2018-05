Nella Repubblica Democratica del Congo è in corso una nuova epidemia di ebola

Ebola - torna la paura : 21 casi sospetti e 17 morti Nella Repubblica democratica del Congo : (Foto: KATHY KATAYI / GETTY IMAGES) Lo ha dichiarato l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms): in Repubblica democratica del Congo (Rdc) è in atto una nuova epidemia di Ebola. E se non si sarà in grado di intervenire rapidamente, l’emergenza potrebbe diventare internazionale. I morti accertati sono 17 su 21 casi sospetti. L’Oms ha diramato l’allerta non appena dal Ministero della salute della Rdc è stata data la conferma che 2 dei 5 campioni ...

Usa : Nella notte i risultati primarie repubblicani e democratici : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Elezioni a luglio - sarebbe prima volta Nella storia della Repubblica - : Nel caso in cui i partiti non riescano a trovare un accordo per un governo "neutrale", come chiesto da Mattarella , quella attuale sarebbe la legislatura più corta di sempre. E sarebbe la prima volta ...

Armenia - svolta Nella crisi : il partito Repubblicano appoggerà il leader delle proteste : Armenia, svolta nella crisi: il partito Repubblicano appoggerà il leader delle proteste Dopo che il primo maggio si erano rifiutati di sostenere Nikol Pashinyan come primo ministro, dopo le ultime proteste hanno assicurato il proprio voto Continua a leggere

Nigeria - attacco con esplosivo in moschea : morti 28 fedeli | Granate contro una chiesa Nella Repubblica Centrafricana : Nigeria, attacco con esplosivo in moschea: morti 28 fedeli | Granate contro una chiesa nella Repubblica Centrafricana Nigeria, attacco con esplosivo in moschea: morti 28 fedeli | Granate contro una chiesa nella Repubblica Centrafricana Continua a leggere

Attacco con granate a una chiesa cattolica Nella Repubblica centrafricana : almeno 15 morti : Attacco con granate alla chiesa cattolica di Nostra Signora di Fatima a Bangui, nella Repubblica centrafricana. Sono almeno 15 i morti nell'Attacco. Gli aggressori, appartenenti molto probabilmente ai miliziani islamici del distretto PK5, sono stati respinti dalle forze di sicurezza."La chiesa è stata circondata da uomini armati che hanno cominciato a sparare con armi e granate. Dici persone sono morte sul posto, incluso padre Albert ...

Granate contro una chiesa Nella Repubblica Centrafricana : nove morti : Un attacco con Granate è stato sferrato contro una chiesa cattolica a Bangui, nella Repubblica Centrafricana. Il bilancio provvisorio parla di nove morti e decine di feriti. nella chiesa di Notre Dame ...

Nella Repubblica che sogna l'ozio il 'reddito di cittadinanza' c'è già : "Una Repubblica fondata sul lavoro non sogna che il riposo". L'idea grillina del reddito di cittadinanza non fa altro che solleticare l'istinto catturato dalla battuta di Leo Longanesi. Nulla di nuovo ...

De Luca : “M5s dice no a inciuci ma fa trattative come Nella Prima Repubblica. Rosatellum? Ci siamo impiccati da soli” : “Di Maio aveva detto che dopo queste elezioni sarebbe nata la Terza Repubblica, ho la sensazione che siamo tornati alla Prima Repubblica“. Esordisce così, nel suo appuntamento settimanale su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che analizza l’attuale situazione politica. “Queste liturgie delle consultazioni” – continua – “mi ricordano tempi lontani, in cui si andava a ...

WWF : 5 ranger e una guida uccisi nel Parco Nazionale dei Vulcani Nella Repubblica Democratica del Congo : Continuano a morire gli eroi della natura nel Parco Nazionale dei Vulcani Virunga, nella Repubblica Democratica del Congo. Quella di ieri è stata la strage più drammatica dall’inizio della storia del Parco: sono stati massacrati in un’imboscata 5 ranger insieme ad una guida. Un sesto ranger è stato ferito gravemente ed attualmente è sottoposto a cure. Tutte le vittime erano giovani tra i 22 e i 30 anni. nella difesa del Parco, con una escalation ...

Mafia a Ostia - proiettile in una busta per Federica Angeli di Repubblica spedita Nella redazione del Fatto : Un proiettile avvolto in due tovaglioli, in una busta indirizzata alla cronista di Repubblica Federica Angeli, è arrivato nei giorni scorsi per posta alla redazione romana del Fatto quotidiano. Chi ha spedito la missiva ha sbagliato indirizzo, o forse ha sbagliato giornale. Ci siamo accorti del proiettile e abbiamo avvisato la polizia che è venuta in redazione a sequestrare la busta, all’interno della quale non c’era ...

CONFERENZA STAMPA - Martedì 3 aprile alle 11.30 Nella chiesa di San Giuliano - piazza Repubblica - : Presentazione di Riaperture Photofestival Ferrara 29-03-2018 / Giorno per giorno Il vicesindaco e assessore alla Cultura e al Turismo Massimo Maisto interverrà Martedì 3 aprile alle 11.30 nella chiesa ...

'La Repubblica' : 'La triste Piacenza si è trasformata Nella capitale del lavoro' : Pesca, pronti 4,3 milioni di euro per favorire l'innovazione e la nascita di imprese giovani 3 'Un dialogo costruttivo con l'Ausl per migliorare sempre più il servizio in agriturismo' 4 Viti ...

Quei governi senza maggioranza : tutti i casi Nella storia della Repubblica : Il presidente della Repubblica Luigi Einaudi, che era stato suo professore di Economia all'Università di Torino, gli conferì l'incarico sottolineandone la provvisorietà. Il suo unico scopo era ...