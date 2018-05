Nel backstage de «La Corrida» succede di tutto

Taylor Swift : Nel backstage del Reputation Tour ci sarà una stanza speciale dove incontrerà i fan : Ecco a te la Rep Room ! The post Taylor Swift: nel backstage del Reputation Tour ci sarà una stanza speciale dove incontrerà i fan appeared first on News Mtv Italia.

Così Ariana Grande Nel video di No Tears Left to Cry ha sconfitto la forza di gravità : le immagini dal backstage : Le passeggiate che sfidano il senso di gravità di Ariana Grande nel video di No Tears Left to Cry hanno lo scopo di "esplorare il disorientamento", parola di Dave Meyers. Il richiestissimo regista di videoclip, che ha già lavorato tra gli altri con Katy Perry, Justin Timberlake, Kendrick Lamar e Missy Elliott, ha diretto Ariana Grande nel video del nuovo singolo con cui è tornata in classifica a un anno dall'attentato di Manchester e a due ...

GF 15 - Barbara d'Urso : svelato il comportamento Nel backstage : Barbara d'Urso: Angelo Sanzio fa una rivelazione sulla presentatrice del GF 15 La quindicesima edizione del Grande Fratello è iniziata da nemmeno 2 giorni, ma i suoi protagonisti sono riusciti già a catalizzare l'attenzione dei telespettatori. Difatti nelle ultime ore ha fatto molto discutere Lucia Bramieri, la quale è scoppiata a piangere, parlando del suo passato con gli altri inquilini della casa più spiata dagli italiani. E non è ...

Isola - ultima puntata : gli scatti Nel backstage prima della diretta : "Stasera finisce la mia avventura all'Isola dei famosi... Un grazie di cuore a @gianna_fratus ad Antonella Vino per avermi coccolata, un grazie di cuore a tutte le sarte grandissime professioniste. Mi mancherete...

«Arrivano i Prof» - il backstage esclusivo : Claudio Bisio e Rocco Hunt Nel peggior liceo d'Italia : Mentre , quasi, tutti festeggiano le promozioni all'esame di maturità, al liceo Alessandro Manzoni c'è grande preoccupazione: solo il 12% degli studenti è riuscito a conseguire il diploma. Il Manzoni ...

Ballando con le stelle - "rissa" tra Selvaggia Lucarelli e Raoul Bova Nel backstage : La notizia della "rissa" avvenuta nel backstage di Ballando con le stelle, alla vigilia della quarta puntata, è stata lanciata ieri sera dal blogger televisivo Davide Maggio. Sin da subito sono stati resi noti anche i due "contendenti": Selvaggia Lucarelli e Raoul Bova, presente come ballerino per una notte. Nel 2014 la giurata del programma aveva dedicato all'attore una lettera particolarmente dura all'attore, proprio nel periodo in cui ...

Giuliana Cascone canta Complicated di Avril Lavigne - Francesco Renga la rincorre Nel backstage : "Credici ancora" (video) : Giuliana Cascone canta Complicated di Avril Lavigne durante la seconda Blind Audition di The Voice of Italy. La concorrente della provincia di Ragusa si è presentata alle audizioni e si è cimentata in una cover di Avril Lavigne, accompagnata dalla sua inseparabile chitarra. Giuliana, 17 anni, si dice "innamorata da sempre della musica". All'età di 13 anni, Giuliana è stata vittima di numerose critiche da parte dei coetanei, sia per la sua ...

Verissimo/ Ospiti 24 marzo e anticipazioni : video - Silvio Muccino Nel backstage del programma : Verissimo, anticipazioni e Ospiti 24 marzo: Silvia Toffanin incontra Alessandra Amoroso, Silvio Muccino, Flavio Montrucchio, Marisa Laurito e Francesca Rocco.

Angelo - il padre di Francesco Monte / Chi è? Sui social i selfie Nel backstage (Maurizio Costanzo Show) : Angelo, il padre di Francesco Monte, questa sera affiancherà suo figlio nel salotto del Maurizio Costanzo Show. Sul suo profilo social, tutti i selfie realizzati nel backstage

Ballando con le stelle 2018/ Milly Carlucci : ecco come organizza le puntate - la sua giornata Nel backstage : Ballando con le stelle 2018: nasce l'amore tra concorrenti e maestri? Beccati insieme Cristina Ichi e Luca Favilla, Giaro Giarratana e Lucrezia Lando.