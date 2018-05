Nathan Fillion | dopo ‘Castle’ è un agente di polizia in ‘The Rookie’

tvzap.kataweb

(Di giovedì 10 maggio 2018) A due anni dalla fine della lunga corsa di Castle, la serie tv di cui era protagonista (ma che è stata cancellata nel 2016otto stagioni) e che gli ha dato grande notorietà, l’attore canadeseè pronto a tornare sul piccolo schermo con la sua nuova serie, The Rookie, come si legge su Coming soon. Al momento, però, non c’è ancora una data per la trasmissione della prima puntata anche se il 9 maggio è uscito il primo trailer ufficiale. The Rookie con, la trama Nella nuova produzione,interpreta John Nolan che,un evento che ha cambiato per sempre la sua vita, ha deciso di diventare undelladi Los Angeles. In quanto è il ‘novellino’ (rookie, in inglese, da qui il titolo del progetto) più vecchio del lotto, è guardato con enorme scetticismo da tutti i colleghi, dai parigrado agli ufficiali, che pensano ...