Nathalie Guetta | tra Don Matteo e Ballando | e 2 fratelli celebri

Ballando - Guillermo Mariotto senza freni : 'Nathalie Guetta in finale? Demenza senile...' : Un Guillermo Mariotto esplosivo e spietato, come nel suo stile, ha parlato a Domenica In dei finalisti di Ballando con le Stelle , di cui è uno dei membri della giuria. Il caso del giorno è quello di ...

Finalisti Ballando Con Le Stelle 2018/ Chi sono? Nathalie Guetta vola in finale per volere del pubblico : Finalisti Ballando con le Stelle 2018, chi sono? Gessica Notaro e Stefano Oradei, Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro e Nathalie Guetta.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 14:52:00 GMT)

A 'Ballando con le stelle' Nathalie Guetta tra i sei finalisti. E scoppia il panico : Otto coppie in gara per contendersi la finale di 'Ballando con le stelle', due eliminazioni , Massimiliano Morra e Akash, e poi, a sorpresa, la rimonta , regalata, dell'attrice-ballerina Nathalie ...

Nathalie Guetta CON SIMONE DI PASQUALE/ Il fratello David : "Andiamo in tour insieme!" (Ballando con le stelle)

Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale/ Selvaggia Lucarelli : "Basta - stasera uscite!" (Ballando con le stelle)

Nathalie Guetta E SIMONE DI PASQUALE/ "Camminare da femmina il mio obiettivo" (Ballando con le stelle 2018)

Selvaggia Lucarelli/ Riuscirà a "eliminare" Nathalie Guetta? (Ballando con le stelle 2018) : Selvaggia Lucarelli conferma il suo ruole di giudice dalla lingua taglienta a Ballando con le stelle 2018. La giornalista non nasconde simpatie e antipatie per i ballerini ancora in gara.

Guillermo Mariotto/ Il giudice boccia Ciacci e salva Nathalie Guetta (Ballando con le stelle 2018) : Guillermo Mariotto, giudice a Ballando con le stelle 2018, ha espresso chiaramente la sua preferenza per Nathalie Guetta e la poca simpatia per Giovanni Ciacci.

Ballando con le stelle 2018 : il pubblico fa danni. Nathalie Guetta è una ‘chiavica’ ed è bullizzata ma va in semifinale : Nathalie Guetta sviene a Ballando Tempo di ripescaggi e colpi di scena a Ballando con le stelle 2018. Gli eliminati aprono (e poi chiudono) la puntata con un poker di sfide testa a testa, votate da giuria e pubblico a casa. I verdetti sono schiaccianti per vincitori e vinti: nella “sfida over” Amedeo Minghi, con l’84% dei voti, surclassa Eleonora Giorgi; Massimiliano Morra (68%) rispedisce direttamente in quel di Los Angeles lo ...

BALLANDO CON LE STELLE 2018/ L'abbraccio tra Terence Hill e Nathalie Guetta (21 Aprile 2018) : BALLANDO con le STELLE 2018 torna in onda oggi, 21 Aprile, con la settima puntata. Ballerino per una notte è Terence Hill. Quale coppia sarà eliminata?

Nathalie Guetta con Simone Di Pasquale/ "Ecco cosa mi ha detto mio fratello David" (Ballando con le stelle)

Nathalie Guetta E SIMONE DI PASQUALE/ Video : "Simone è un mezzo psicologo" (Ballando con le stelle)

Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale - la Rumba e tante risate (VIDEO) : Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale nella Rumba della sesta puntata di Ballando con le Stelle 2018: la coppia è riuscita a superare qualche piccolo ostacolo, ma non è ancora sufficiente. Il Tango che li ha visti impegnati nel precedente appuntamento rimane solo uno step verso la meta finale della sensualità. La Rumba di Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale ha di certo colpito Guillermo Mariotto ed in parte anche Carolyn Smith. Tuttavia, alcuni ...