Napoli | violentava la nipote minorenne | arrestato 28enne

(Di giovedì 10 maggio 2018) Un ragazzo di 28 anni è statooggi nel Parco Verde di Caivano () con l'accusa di aver violentato la.Secondo la ricostruzione degli inquirenti della procura della Repubblica diNord, che hanno condotto le indagini e chiesto l'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita stamattina, la ragazzina, che oggi ha 15 anni, sarebbe stata abusata dalla zio fino a marzo dell'anno scorso. Violenze che sarebbero iniziate quando la vittima non aveva ancora 14 anni come confermato anche dagli accertamenti clinici disposti dalla magistratura. L'adolescente avrebbe quindi dovuto subire per lungo tempo gli abusi dello zio finché non si è confidata prima con un'amica e poi con un'assistente sociale. Una volta informata anche la madre, la danna si è rivolta ai militari dell'Arma della compagnia di Casoria per sporgere denuncia. Il Parco Verde di Caivano, ...