Napoli | 3 arrestati Avevano contatti con giocatori Possibile indagine sportiva

Camorra : arrestati 3 imprenditori di Napoli - erano prestanome dei clan : I fratelli Esposito, frequentavano calciatori del Napoli. Sequestrati un bar-ristorante in zona Chiaia, un'agenzia di scommesse nel centro di Napoli ed una nota discoteca nella zona di Coroglio - Tre ...

Camorra - arrestati 3 fratelli : intestazione fittizia di beni per conto di due clan. “Frequentavano i calciatori del Napoli” : Facevano la “bella vita” e lo mostravano anche sui social. Locali, ristoranti, la frequentazione con i giocatori della squadra partenopea. Ma secondo la Dda di Napoli, i soldi che servivano per mantenere quel tenore era il frutto dell’intestazione fittizia di beni per conto dei clan Contini e Sarno. Per questo i pm dell’Antimafia napoletana hanno chiesto e ottenuto l’arresto di tre fratelli, noti imprenditori. In ...

Napoli : tentata rapina in auto sventata - due giovani arrestati : I carabinieri della locale stazione di Castello di Cisterna hanno arrestato Salvatore Bruno di 21 anni, originario di Casalnuovo, comune della frazione metropolitana di Napoli, e Manuele Abbate di 18 anni, napoletano di Vico Tiratoio, per tentata rapina e detenzione e porto illegale di arma da fuoco. I due giovani già conosciuti alle forze dell'ordine per altri reati, sono stati accusati di avere tentato di rapinare un uomo a bordo della sua ...

Napoli. Tentano di scippargli il Rolex : turista ferito - arrestati i due rapinatori : Rapina sventata a Napoli. La vittima è un 82enne thailandese, arrivato a Napoli in crociera, al quale due rapinatori hanno tentato di portare via un Rolex da 10mila euro mentre, con le sue due figlie, ...

Napoli - aggrediti e accoltellati ai baretti di Chiaia : arrestati due 21enni : Due giovani sono stati arrestati per tentato omicidio perché ritenuti responsabili della violenta aggressione a due coetanei, avvenuta la notte del 7 gennaio scorso nel quartiere Chiaia di Napoli. Le ...

Violenza ultras a Milano : tre tifosi del Napoli aggrediscono uno steward - arrestati : L’episodio poco prima della gara dei partenopei col Milan. I tre ventenni hanno aggredito uno degli addetti alla sicurezza con schiaffi, pugni e l’asta di una bandiera

Terrorismo - in silenzio davanti al gip i tunisini arrestati tra Roma e Napoli. A Foggia indagato respinge accuse : Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i cinque arrestati perché accusati di essere appartenenti alla rete italiana di Anis Amri, autore dell’attentato a Berlino e ucciso il 23 dicembre del 2016 a Sesto San Giovanni. Nel carcere di Rebibbia e davanti al gip Costantino De Robbio, nell’ambito dell’interrogatorio di garanzia, hanno scelto di non rispondere alle domande, il palestinese Abdel Sialem Napulsi, accusato dai pm di Roma di ...

Napoli : arrestati i killer di Ciro - vittima innocente : In manette otto persone. Sarebbero i responsabili dell'agguato di camorra, nel quale il 17 giugno 2016 a Ponticelli rimase ucciso il 19enne Ciro Colonna. L'obiettivo era l'esponente di un clan rivale -...