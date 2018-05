Nanni | qualità vita cittadini peggiorata per voragine Osa

romadailynews

(Di giovedì 10 maggio 2018)bloccati da 35 giorni Roma – Di seguito quanto detto dal consigliere del VI Municipio, Dario. “Ormai sono 35 giorni che decine di migliaia didel versante est di Roma sono agli arresti domiciliari senza aver commesso nessun reato. Oggi in consiglio ho presentato una mozione per chiedere d’intervenire al più presto. Per risolvere questa assurda vicenda che vede la chiusura di un’arteria fondamentale come la Prenestina Polense, per unaall’altezza di Osa”. “A quanto pare -prosegue- ci vorranno almeno altri 2 mesi, per risolvere questa assurda vicenda, sempre se non accadono altri eventi.la cuidellaè drasticamentevisti i tempi di percorrenza, ore quotidianamente buttate per poter andare a lavoro, a scuola, o semplicemente per fare la spesa. Vorrei ricordare che ...