Mourinho su futuro di Pogba | “resterà allo United anche il prossimo anno”

(Di giovedì 10 maggio 2018) “Credo che Paulresterà quila prossima stagione. E’ quello che mi sento”. E’ la previsione avanzata dall’allenatore del Mster, José, riguardo aldel centrocampista 25enne che voci di mercato vorrebbero pronto a lasciare la Premier League. Ma a pesare sulla scelta dell’ex Juve potrebbe essere il difficile rapporto col tecnico portoghese. Acquistato dal Mster nell’estate 2016,quest’anno ha collezionato 25 presenze realizzando 6 gol ma il rapporto con lo ‘Special One’ non è mai stato idilliaco;infatti in più occasioni ha preferito lasciare il francese in panchina come nel match chiave degli ottavi di Champions League contro il Siviglia. “Posso garantire che io, e il club, non vogliamo che parta. Posso altresì garantire che non c’è stato alcun colloquio con ...