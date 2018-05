MotoGp | test al Mugello Marquez domina | poi cade

MotoGp test al Mugello : Marquez è sempre il più veloce - 5° Rossi : SCARPERIA - Ducati, Honda, Yamaha, Suzuki e Aprilia insieme ad alcuni team di Moto 2 sono stati protagonisti dei test al Mugello. La giornata è stata caratterizzata anche da un forte temporale intorno ...

MotoGp test Jerez - Marquez : «Abbiamo visto cose positive» : Jerez DE LA FRONTERA - È stato il dominatore degli ultimi due gran premi Marc Marquez e sembra lanciato verso la riconferma come Campione del Mondo, anche se la stagione è ancora molto lunga. La Honda ha dimostrato la propria superiorità nei confronti dei rivali. Anche i test hanno confermato questo trend, con lo spagnolo più che ...

MotoGp test Jerez - Zarco : «Sono molto soddisfatto» : Jerez DE LA FRONTERA - Johann Zarco sta raccogliendo grandi risultati, con due podi nelle ultime due gare e il secondo posto nel Mondiale, mentre i piloti ufficiali Yamaha sembrano brancolare nel buio ...

MotoGp test Jerez - Rossi : «I prossimi mesi saranno molto importanti» : Jerez DE LA FRONTERA - I test sulla pista andalusa lasciano un minimo di speranza nel pilota di Tavullia, dopo un quinto posto in gara che non ha certamente soddisfatto Valentino Rossi, viste le tante ...

MotoGp - analisi Test Jerez 2018 : la Honda mette le ali - la Yamaha continua ad inseguire : Giornata di Test a Jerez per la MotoGP. Dopo la gara di ieri si è tornati subito in pista per una lunga sessione di prove a cui però non hanno partecipato tutti i team. Ducati, Suzuki e Aprilia, infatti, hanno già abbandonato la Spagna alla volta del Mugello, dove effettueranno dei Test privati nel corso dei prossimi giorni. L’attenzione, oggi, era quindi rivolta principalmente alla Honda. Il team Repsol ha effettuato un lavoro ...

MotoGp - Test Jerez 2018 : Johann Zarco svetta in Andalusia - Marquez quinto senza preoccupazioni - in difficoltà Valentino Rossi : E’ il francese Johann Zarco il migliore della giornata di Test a Jerez de la Frontera (Spagna), tenutisi il giorno dopo il quarto round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il centauro transalpino della Yamaha Tech3 ha confermato le sue grandi capacità e con il crono di 1’37″730 ha concluso davanti a tutti. Alle sue spalle, il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda), uscito deluso dalla gara di ieri (ritiro) e con tanta voglia di ...

LIVE MotoGp - Test Jerez 2018 in DIRETTA : Valentino Rossi deve risolvere la crisi della Yamaha. Dovizioso per colmare il gap da Marquez. Si comincia alle 10! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della giornata di Test sul tracciato di Jerez de la Frontera dedicata alla classe MotoGP. Il massima cilindrata, protagonista ieri di un convulso GP di Spagna, si ripropone sullo stesso circuito che ha ospitato l’appuntamento iridato per provare componenti funzionali allo sviluppo delle moto. La Honda e Marc Marquez saranno gli osservati speciali. Il binomio nippo-spagnolo sta impressionando per ...

MotoGp oggi (7 maggio) - Test Jerez 2018 : orario d’inizio e come seguirli in tempo reale. Il programma completo : Quest’oggi, lunedì 7 maggio, il Circus del Motomondiale tornerà nuovamente in pista e sempre a Jerez de la Frontera (Spagna) per affrontare una sessione di Test importante in vista del proseguo della stagione. Il tracciato andaluso, sede del quarto round iridato, offrirà infatti anche l’opportunità di completare un programma di prove funzionale al lavoro dei team della top class. Sarà interessante constatare che programma di sviluppo ...

Classifica Mondiale MotoGp 2018 : Marc Marquez in testa - Andrea Dovizioso insegue a 24 punti! Valentino Rossi attardato : Marc Marquez è balzato in testa al Mondiale MotoGP 2018. Il Campione del Mondo, grazie alla vittoria del GP di Spagna, ha ripreso la vetta della Classifica generale con un vantaggio importante nei confronti degli avversari: 12 punti di margine su Johann Zarco, 20 lunghezze ...