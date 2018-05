MotoGp - Petrucci e l' obiettivo Ducati | ' tutti vogliono un posto lì! Il rinnovo di Dovi?

MotoGp - Danilo Petrucci : ” Vorrei correre nel team ufficiale della Ducati ma Crutchlow e Iannone si sono proposti…” : Tiene banco la questione “contratto” in Ducati: l’accordo tra Andrea Dovizioso e la scuderia di Borgo Panigale è ancora distante. I nomi dei papabili non mancano e, tra questi, c’è anche l’altro centauro italiano Danilo Petrucci, attualmente in sella alla Rossa del team Pramac. “La mia prima opzione è restare in Ducati. Mi piacerebbe prendere il posto nel team ufficiale, ma è difficile. Da quanto so, ci sono ...

MotoGp Ducati - Petrucci : «L'obiettivo è il team ufficiale» : TORINO - Danilo Petrucci è reduce da una gara positiva, nella quale si è giocato fino all'ultimi il podio con Andrea Iannone. In un momento difficile soprattutto dal punto di vista contrattuale per la ...

MotoGp - GP Spagna 2018 : risultato e classifica prove libere 1 : Andrea Dovizioso parte bene - ma Marquez è ad un soffio. Quarto Petrucci - sesto Rossi : Andrea Dovizioso (Ducati) impressiona nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2018 della MotoGP di Jerez de la Frontera. Il romagnolo, infatti, forza solamente in chiusura di turno, facendo segnare il miglior tempo assoluto in 1:39.268 nonostante problemi di traffico nella seconda parte del suo giro. Al secondo posto si classifica il leader della classifica mondiale, Marc Marquez (Honda) distante appena 7 millesimi, mentre ...

MotoGp Spagna - Petrucci : «Voglio la top5» : JEREZ DE LA FRONTERA - Dopo una trasferta americana al di sotto delle aspettative Danilo Petrucci è pronto a tornare protagonista nel GP di Spagna. Per il pilota del Team Alma Pramac la pista dell'...

MotoGp Usa - Petrucci : «È stato un week end difficile» : ROMA - Partito decimo, Danilo Petrucci ha tagliato il traguardo del Gp delle Americhe dodicesimo. Una partenza poco brillante lo ha fatto arretrare fino alla diciassettesima posizione, poi il pilota ...

MotoGp Usa - Petrucci deluso dalla propria prestazione : TORINO - Danilo Petrucci nel Gp delle Americhe non ha brillato. Già le qualifiche non erano andate bene. Partito dalla decima posizione, ha terminato la gara al dodicesimo posto. A penalizzarlo anche ...

MotoGp Ducati - arriva la difesa a Petrucci dal team Pramac : TORINO - È stato duramente criticato per il suo contatto con Aleix Espargaró anche Danilo Petrucci, che però non ha provocato conseguenze per i due piloti. Atal proposito è stato lo stesso team del ...

MotoGp - GP Argentina 2018 – Danilo Petrucci : “È stato un ottimo inizio di stagione. Qui non ho nulla da perdere” : Alla conferenza stampa che ha aperto il GP di Argentina della MotoGP era presente anche Danilo Petrucci. “Sono felice del risultato in Qatar“, ha esordito il pilota italiano. “Dopo le qualifiche avevo detto che volevo arrivare tra i primi cinque e ce l’ho fatta, ma è chiaro che non volevo finire proprio quinto ma sul podio. Ho fatto un errore all’ultima curva e Pedrosa mi ha superato. A quel punto, mancavano sette ...

MotoGp - clamoroso in Ducati : Danilo Petrucci al posto di Jorge Lorenzo? Tardozzi : “Tutto può essere…” : Festa grande in Ducati, per il primo GP stagionale in Qatar, vinto da Andrea Dovizioso. Tutti esultanti e contenti, meno uno, Jorge Lorenzo. Il Mondiale dello spagnolo è cominciato con un ritiro, dovuto ad un problema di cui a dire il vero non ha davvero colpe, visto che il freno anteriore ha deciso di abbandonarlo sul più bello (“ho dovuto buttarmi in terra per non finire contro il muro“, ha dichiarato il maiorchino). Non ...

MotoGp Qatar : Ducati - Petrucci : «Avevo le potenzialità per puntare al podio» : LOSAIL - Torna dal Qatar con il morale alto anche il Team Pramac, che ha piazzato entrambi i piloti nella top 10. Danilo Petrucci ha chiuso al quinto posto alle spalle di Crutchlow, dimostrando di ...

MotoGp - GP Qatar 2018 – Danilo Petrucci : “Che casino in qualifica. Contento della prima fila - sono lì con gomme usate” : Danilo Petrucci scatterà dalla terza posizione nel GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale MotoGP 2018. Il pilota della Ducati ha conquistato la prima fila e partirà alle spalle di Zarco e Marquez, motivato a lottare per il podio. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “E’ stato un bel casino. Durante la prima uscita c’era tanta gente e non volevo tirarli. Non ho scaldato la gomme. Poi ho provato ad uscire da ...

MotoGp - Qatar pole Zarco - Marquez e Petrucci in prima fila. Rossi dietro : LOSAIL - Dopo aver dominato per 3 giorni tutte le sessioni, Andrea Dovizioso chiude con il 5° tempo le qualifiche in Qatar. Il più veloce, nella notte del deserto che precede la gara di domani , la ...