MotoGp Honda | Crutchlow | «Marquez non avrebbe vinto con la mia moto»

MotoGp Honda - Crutchlow : «Con la mia moto Marquez non avrebbe vinto» : ROMA - Ultime due gare da dimenticare per Cal Crutchlow. Il britannico è passato dalla vetta del mondiale a due cadute che ne hanno limitato il rendimento ad Austin e Jerez. Sicuramente insoddisfatto ...

MotoGp - analisi Test Jerez 2018 : la Honda mette le ali - la Yamaha continua ad inseguire : Giornata di Test a Jerez per la MotoGP. Dopo la gara di ieri si è tornati subito in pista per una lunga sessione di prove a cui però non hanno partecipato tutti i team. Ducati, Suzuki e Aprilia, infatti, hanno già abbandonato la Spagna alla volta del Mugello, dove effettueranno dei Test privati nel corso dei prossimi giorni. L’attenzione, oggi, era quindi rivolta principalmente alla Honda. Il team Repsol ha effettuato un lavoro ...

MotoGp - a Jerez trionfa Marquez (Honda) : 15.11 Il Gp di Spagna a Jerez va a Marquez (Honda) su Zarco e Iannone. Subito zampata di Lorenzo che va in testa,mentre Crutchlow perde la pole ed è scavalcato da Marquez e Pedrosa. Dovi rimonta alla grande e s'infila nel terzetto leader approfittando della caduta di Crutchlow.A ruota c'è anche Pedrosa. E' sfida Ducati-Honda.Marquez spinge e prende il volo,poi il disastro:Pedrosa attacca Lorenzo, i due si toccano e va giù anche Dovi.Risale ...

MotoGp - GP Spagna 2018 : Marquez il favorito - Honda veloci. Dovizioso ci crede - Valentino Rossi cerca l’impresa : Semaforo verde alle ore 14.00 in Spagna per il quarto round del Mondiale 2018 di MotoGP. Lungo i 4.423 km di Jerez de la Frontera, tracciato vecchio stile con curvoni veloci e tratti molto lenti, le Honda partono coi favori del pronostico per quanto dimostrato nel corso dei turni di libere e delle qualifiche. Marquez favorito – Marc Marquez, Daniel Pedrosa e Cal Crutchlow compongono il tridente della scuderia di Tokyo. Il campione del ...

MotoGp - GP Spagna 2018 : Andrea Dovizioso può puntare al podio a Jerez? Le Honda sembrano imprendibili : “Sono molto felice, perché quando fai il turno 2 di ieri e stamattina fai così fatica, tutto si complica. Ma siamo riusciti a venirne fuori e sono molto contento che siamo riusciti a migliorare la situazione. Io cerco sempre di non cambiare la carena nel corso del weekend, ma in certe situazioni è necessario, come è successo ad Austin ed è successo anche qui. Non me l’aspettavo, ma abbiamo analizzato tutto e sembrava chiaro che la ...

MotoGp - GP Spagna 2018 : Cal Crutchlow sorprende tutti e le Honda fanno paura! Le Ducati inseguono - in difficoltà le Yamaha ufficiali : Signori, che Cal Cruchlow! 1’37″653, tempo da urlo ed un t4 da far spavento. Dopo il trionfo in Argentina, il britannico, in sella alla Honda LCR, ha sorpreso tutti, firmando la pole position del GP di Spagna 2018, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lungo i 4.423 km di Jerez de la Frontera, tracciato vecchio stile con curvoni veloci e tratti molto lenti, Cal ha dimostrato ancora una volta che la moto di Tokyo è decisamente ...

MotoGp Risultati Qualifiche Jerez : pole per la Honda - di Crutchlow! : Pomeriggio di qualiche al circuito di Jerez de la Frontera. Nonostante un Márquez a tutto gas, a finire in pole è Cal Crutcholw. Con lui, in prima fila, domani partiranno Dani Pedrosa e Johann Zarco La giornata è iniziata con la seconda sessione di prove libere. Eccellente è stata la prestazione di Marc Márquez che ha messo a referto il crono di 1:37.702, scippando il record della pista appartenente a Jorge Lorenzo, e mettendo la ...

MotoGp DIRETTA GP SPAGNA 2018/ Streaming video SKY qualifiche live : dominio Honda nella FP3 - Marquez davanti : DIRETTA MOTOGP Streaming video SKY qualifiche e prove libere FP3 e FP4 live GP SPAGNA 2018 a Jerez, oggi sabato 5 maggio 2018.

MotoGp - GP Spagna 2018. Valentino Rossi : “Con le temperature basse soffriamo di meno. Honda ancora più forte del 2017” : Sesto nelle prove libere 1, nono nelle prove libere 2. Un inizio di week-end non eccezionale per Valentino Rossi nel GP di Spagna in quel di Jerez. Il Dottore non sta attraversando un periodo molto semplice: tantissime polemiche al di fuori della pista, prestazioni non eccellenti in gara. C’è bisogno di svoltare, di una performance importante per riscattarsi. “È stata una giornata difficile, soprattutto nel pomeriggio. Stamattina ...

MotoGp Spagna - libere 2 : Honda avanti con Crutchlow - 9° Rossi : JEREZ DE LA FRONTERA - La Honda diventa protagonista nella seconda sessione di prove libere con il miglior tempo di Cal Crutchlow. Il britannico del team LCR ha realizzato un ottimo 1'38"614, ...

MotoGp Honda - Marquez : «In Europa si vedrà il livello di ogni squadra» : TORINO - Il feeling tra la Honda e il pilota c'è, parola di Marc Marquez: 'Quest'anno mi sento davvero bene con la moto: in Qatar, Argentina e ad Austin mi sono sempre sentito fiducioso '. Nonostante ...

MotoGp - Marc Marquez : “Dovizioso il rivale per il Mondiale. In Europa vedremo il vero livello dei piloti. La Honda va bene” : Marc Marquez ha letteralmente dominato sul tracciato di Austin e si presenta con tutti i favori del pronostico al GP di Spagna 2018 che si correrà nel weekend. La quarta tappa del Mondiale MotoGP andrà in scena sul tracciato di Jerez de la Frontera e l’iberico vuole tornare al successo anche per balzare in testa alla classifica scalzando Andrea Dovizioso. Il pilota della Honda vuole proseguire la sua striscia di successi e alla vigilia ...

MotoGp - GP Spagna 2018 : Marc Marquez senza punti deboli. E la Honda va forte in tutte le condizioni. Può ‘ammazzare’ il Mondiale? : Il Gran Premio delle Americhe 2018 della MotoGP ci ha confermato diversi aspetti. In primis che Marc Marquez sul Circuit of the Americas è praticamente imbattibile (ha sempre vinto e centrato la pole position nelle sei occasioni nelle quali ha corso nella classe regina) in secondo luogo che lo spagnolo anche quest’anno è il grande favorito alla vittoria finale. Il catalano, infatti, punta deciso al quinto titolo negli ultimi sei anni, e ha ...