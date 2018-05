Mostra d' arte sull' effetto luce Rassegna di Suppi

Mostra di libri su arte architettura e design per la IV edizione del B-Book Festival : La giornata inaugurale prevede poi gli spettacoli "Casa cos'è" di Massimiliano Maiucchi e "Sulla cresta dell'ombra" di Matteo Gubellini. A partire da lunedì 7 maggio, il Festival si svilupperà tra ...

Mostra Fondazione CariPerugia Arte - visita del Premio Nobel Jean Pierre Sauvage : Il Premio Nobel per la Chimica 2016, Jean-Pierre Sauvage , presente oggi a Perugia in occasione dell'iniziativa organizzata dal Museo della Scienza Post, ha visitato anche la Mostra "Da Raffaello a Canova, da Valadier a Balla. L'Arte in cento capolavori dell'Accademia Nazionale di San Luca" allestita dalla Fondazione CariPerugia Arte. ...

Arte - leggere Van Dyck in Mostra a Monza : «Gli uomini in croce - da Cristo al miliziano di Robert Capa» : Flavio Arensi Egli ferma il momento preciso in cui tutto si annulla e rende protagonista solo la figura del Nazzareno, nello stesso modo in cui una fotografia di cronaca lascia che il corpo disteso ...

L'arte moderna in Mostra al Gallery Hotel Art : ... passando attraverso icone pop, incroci fra immagini e parole, rivisitazioni di segni urbani e graffiti, esperienze poetiche e musicali, indagini e appropriazioni del mondo della comunicazione e del ...

Narni - l'arte protagonista alla Corsa all'Anello : inaugurata la Mostra di Malgioglio : Narni " Non solo le rievocazioni medievali, anche l'arte contemporanea trova spazio durante i festeggiamenti della Corsa all'Anello. La GC2 Contemporary e l'Associazione Culturale VinoxArte, grazie ...

Cervia Città Giardino giunge alla 46° edizione : torna a maggio la Mostra d’arte floreale più grande d’Europa : La primavera è la stagione dei fiori, che con i loro colori pastello e il profumo inebriante, dipingono le giornate di leggerezza e incanto. È la natura, bellezza, che veste di verde le più belle città italiane!E di verde si 'veste' Cervia, in provincia di Ravenna, che anche quest'anno ospita la mostra d'arte floreale a cielo aperto più grande d'Europa: nella sua pineta, tra mare e saline, nel mese di maggio il ...

Nino Formicola / "Ho partecipato all'Isola dei Famosi per Mostrare al pubblico che sono ancora vivo" : Nino Formicola, al Maurizio Costanzo Show, svela il vero motivo per cui ha deciso di partecipare all'Isola dei Famosi 2018. "Per mostrare al pubblico che sono ancora vivo"

Fuorisalone : in Mostra l’arte cinese all’Asian Design Pavilion : Anche la grande arte contemporanea cinese al Fuorisalone: presso l’Asia Design Pavillon (al grande hangar espositivo del Megawatt Court di via Watt 15, Milano) e con il Patrocinio del Comune di Milano saranno ospitate le opere di due degli artisti più importanti della cena contemporanea cinese. Zhangh Hongmei, reduce di oltre un mese di mostre, grandi installazioni presso l’Università ed eventi di grande successo a Torino, porterà a ...

Narni - gli antichi mestieri d'arte tornano per la Corsa all'Anello con la Mostra "Artigiani in centro" : Narni " La Corsa all'Anello quest'anno parlerà anche il linguaggio degli artigiani. Dal 24 aprile al 12 maggio infatti si svolgerà al cento storico la mostra "Artigiani in centro", promossa dall'...

ENEA partecipa a RomeCup 2018 - la Mostra della robotica nella Capitale : Teleborsa, - Da oggi 16 aprile fino a mercoledì 18 aprile, ENEA partecipa a RomeCup 2018 , il multi evento dedicato alla robotica e alle scienze della vita che dal 2007 diffonde l'innovazione e l'...

Il calcio e il mondo dell’arte in Mostra a Miami : Il titolo non poteva essere più esplicito: The World’s Game: Fútbol and Contemporary Art. E a grado di popolarità siamo sicuri al 100% che la mostra sbaraglierà. Perché? La risposta è facile: perché quando si parla di pallone, e non solo in Italia, l’attenzione sale alle stelle. L’obiettivo della mostra, che coincide col Campionato mondiale 2018, è altrettanto chiaro: esplorare come lo sport abbia stimolato gli artisti a riflettere sulle sue ...

Arte - leggere van Dyck in Mostra a Monza : «Quel corpo tremendamente umano» : Il Cristo in croce di van Dyck continua a parlarci a quattro secoli di distanza. Mentre è in corso la mostra alla Cappella reale della reggia di Monza, il Cittadino , media partner, ha chiesto ad ...

Mostra : domani a Palermo la Biennale di Arte Sacra : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) - Sarà inaugurata domani la Biennale Internazionale di Arte Sacra Contemporanea- Bias dal titolo “La Porta- Porta itineris dicitur longissima esse” diretta e curata da Chiara Modìca Donà dalle Rose e promossa da WISH, World International Sicilian Heritage con il sostegno