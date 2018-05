Morta in Pakistan - padre confessa : ANSA, - BRESCIA, 10 MAG - Il padre di Sana Cheema, già in arresto da tre settimane, avrebbe confessato di aver ucciso la figlia, Morta in Pakistan lo scorso 18 aprile. Lo riferiscono media pachistani. ...

Sana Cheema - autopsia sul corpo della 25enne Morta in Pakistan : “Osso del collo rotto. E’ stata strangolata” : La morte di Sana Cheema, la 25enne ritrovata senza vita in Pakistan il 18 aprile scorso, è stata causata dalla rottura dell’osso del collo. L’autopsia sul corpo della ragazza italo-Pakistana, eseguito da un laboratorio forense del Punjab dopo la riesumazione del corpo, ha escluso il decesso per cause naturali. L’ipotesi è quella che sia stata strangolata. Il 24 aprile scorso le autorità Pakistane hanno arrestato il padre, lo ...

Morta in Pakistan : autopsia - Sana è stata strangolata : Sana Cheema, la giovane italo-pachistana Morta il 24 aprile in Pakistan in una vicenda di sospetto 'delitto d'onore', è stata strangolata secondo i risultati dell'autopsia realizzata dal Laboratorio ...

Morta in Pakistan : riesumato il cadavere di Sana Cheema : Il cadavere di Sana Cheema, la giovane italo-pachistana che, si sospetta, è stata uccisa dai famigliari per aver deciso di sposare una persona di sua scelta in Italia, è stato riesumato oggi nel ...

Morta in Pakistan - anche cugino coinvolto : (ANSA) - BRESCIA, 24 APR - Oltre al padre, allo zio e a un fratello, anche un cugino di Sana Cheema è coinvolto nell'omicidio della 25enne di origini Pakistane, uccisa in patria lo scorso 18 aprile e poi sepolta perchè rifiutava il matrimonio combinato. Il cugino sarebbe l'autista che ha trasportato il cadavere. Nella serata di ieri Mustafa Ghulam, il padre 55enne, il fratello Adnan Cheema, non ancora 31 anni, e uno zio, Iqbal Mazhar, sono stati ...