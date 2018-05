Morta a 2 anni dopo diagnosi di gastrite | autopsia conferma emorragia

Bimba 3 anni Morta a Vimercate : soffocata da acino d’uva/ Monza - persi sensi davanti a papà : genitori sentiti : Vimercate , morta Bimba di tre anni un acino di uva l’ha soffocata : tragedia alle porte di Monza . La bambina è stata ricoverata il pomeriggio di domenica, per poi morire ieri. Dolore e disperazione per una famiglia di Vimercate , Monza : una bambina di soli tre anni è morta soffocata da un acino d’uva . Nonostante il tentativo del padre di trasportala al pronto soccorso per provare a salvarla, la Bimba è deceduta per arresto dopo aver perso i ...

Segretaria fino a 96 anni - insospettabile milionaria - Morta dopo la pensione. La sua storia sul New York Times - e l'eredità a sorpresa… : La storia di Sylvia Bloom non poteva che meritare le pagine del più grande giornale al mondo, il New York Times. Perché questa donna è un simbolo dei lavoratori, dell’umiltà e della capacità di mantenere un segreto milionario, frutto di intelligenza, furbizia e riservatezza. La signora Bloom ha lavorato come Segretaria nello stesso studio legale di Brooklyn per ben 67 anni, andando in pensione a 96 anni. Un record forse ineguagliabile. Per lei ...