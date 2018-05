: @Majakovsk73 @agambella Rai dice razzi iraniani sparati dalla Siria... - SensoDiNausea : @Majakovsk73 @agambella Rai dice razzi iraniani sparati dalla Siria... - NomenOmen71 : @tg2rai SIATE CORRETTI. Israele ha detto che sono razzi iraniani, quello che voleva, non ci sono prove in tale senso per il momento.. - ilmessaggeroit : #israele, 20 razzi iraniani sul Golan: «Attacco grave» -

Circa 20sono stati lanciati dalladalla forza al Quds iraniana verso postazioni israeliane di prima linea sulle alture del. Il portavoce militare israeliano ha reso noto che l'attacco iraniano è stato lanciato alle ore 00.10 locali: "sono state prese di mira diverse basi militari" ha detto, precisando che non sono stati coinvolti insediamenti civili sule che "non ci sono state vittime" Israele, ha affermato il portavoce,considera "molto grave" questo attacco e ha reagito:"l'episodio non è terminato"(Di giovedì 10 maggio 2018)