Missione Usa in NordCorea | tre prigionieri tornano a casa

IRAN - ROUHANI : “USA LASCIANO ACCORDO NUCLEARE? SE NE PENTIRANNO”/ Missione britannica per convincere Trump : IRAN, Hassan ROUHANI: “Se USA LASCIANO ACCORDO nucleare se ne pentIRANno”. La minaccia del presidente IRANiano rivolta a Donald Trump e alla sua volonta di togliersi dal patto del 2015(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:31:00 GMT)

Moro - la figlia Maria Fida : 'Voglio fare causa alle istituzioni per complicità - favoreggiamento e oMissione' : A quarant'anni dall'omicidio dell'esponente della Dc, parla a "Matrix Chiambretti" la figlia Maria Fida , che lancia pesanti accuse alla politica di allora e a quella attuale. "Non solo non hanno ...

Dazi - la ComMissione Ue pronta a valutare un accordo ristretto con gli Usa : "Solo una volta ottenuta l'esenzione piena e permanente dai Dazi, l'Ue resta disponibile a discutere le altre questioni commerciali di interesse comune con gli Usa". Lo ha ribadito un portavoce della Commissione Ue, mentre giunge al termine la missione americana in Cina. "I contatti continuano a diversi livelli", ha aggiunto il portavoce. Al momento però, secondo quanto si apprende, la commissaria Malmstroem non ha avuto ulteriori ...

Siria : Mosca - conclusa Missione esperti Opac a Duma : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

L'amMissione di Trump : "Non erano fondi elettorali i soldi usati per pagare Stormy Daniels" : Il presidente cambia versione: avrebbe rimborsato personalmente i 130mila dollari versati dal suo avvocato Michael Cohen alla pornostar

Missione Usa fallita : declino Merkel : È ancora la più grande leader europea o si sta rivelando un grande bluff? E la locomotiva tedesca traina l'Unione perché ha lei ai comandi o perché si avvale di una delle più floride, ma anche più ciniche ed egoiste economie del pianeta? Da mesi un dubbio agita Berlino e Bruxelles. Un dubbio ancor più attuale all'indomani della doppia sconfitta incassata a Washington da Angela Merkel. Nonostante l'atteggiamento remissivo e compiacente nei ...

La Missione di Macron negli Usa : doni - complimenti e sorrisi in cambio di un sì sull'Iran : Tappeto rosso, saluto militare e fanfara pronta a nintonare l'inno francese e americano: l'accoglienza in pompa magna riservata al presidente Macron e a sua moglie Brigitte alla base aerea di Andrews, nel Maryland, è stata quella delle grandi occasioni, visto che si è trattata della prima visita di Stato del mandato di Trump. Il leader francese è sbarcato ieri negli Stati Uniti per un viaggio di tre giorni, durante i quali ...

Usa : comMissione esteri divisa su Pompeo dopo incontro Kim : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Chiusa l’inchiesta sui genitori di Renzi Contestata l’eMissione di fatture fittizie : La procura di Firenze ha chiuso l’inchiesta in cui si contesta a Tiziano Renzi e alla moglie l’emissione di fatture inesistenti

Banco BPM - conclusa eMissione primo bond senior senior preferred da 500 milioni : Concluso il collocamento della prima emissione senior preferred, unsecured del Gruppo Banco BPM . Il gruppo bancario ha portato a termine un'emissione obbligazionaria senior preferred con scadenza a 5 ...

Siria - la maledizione della “Missione compiuta” : la frase usata da Trump che fu simbolo della debacle di Bush in Iraq : Lo ha scritto al termine del suo tweet sugli attacchi della nottata in Siria. E subito siti e social media si sono scatenati sull’espressione utilizzata da Donald Trump, rievocando “la maledizione della ‘missione compiuta‘”. Furono quelle due parole – Mission accomplished – stampate a caratteri cubitali su uno striscione appeso sulla portaerei americana Abraham Lincoln il primo maggio del 2003 a costare ...

Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : 100 missili su Damasco e Homs | Trump : “Missione compiuta” | Gentiloni-May : “Episodio limitato - no escalation” : Usa, Gb e Francia attaccano la Siria: 100 missili su Damasco e Homs | Trump: “Missione compiuta” | Gentiloni-May: “Episodio limitato, no escalation” Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia: colpiti siti militari a Damasco e Homs. Il Pentagono parla di circa 100 missili lanciati. La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni. L’Iran: […]