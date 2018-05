' missione in cina' | tutto regolare secondo la corte dei conti

Nautica : conclusa missione incoming Ucina-Ice (2) : (AdnKronos) – ‘La missione di incoming si inserisce nell’ambito del progetto di follow up del Salone Nautico Internazionale di Genova, unica manifestazione italiana iscritta nel calendario fieristico internazionale “, ha dichiarato Marina Stella, Direttore Generale di Ucina ‘Il Piano Made in Italy prevede una campagna di follow up del Salone Nautico di Genova continuativa, con uscite sulle principali testate ...

Nautica : conclusa missione incoming Ucina-Ice : Roma, 13 apr. (AdnKronos) – Si è conclusa la missione incoming con la quale Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internalizzazione delle imprese italiane e Ucina Confindustria Nautica hanno portato dal 9 aprile una delegazione di giornalisti stranieri in visita ai principali distretti nautici di Liguria e Toscana. I giornalisti, provenienti da Europa, Russia ed Emirati Arabi, hanno visitato i cantieri nautici Permare ...

Amtab a pezzi - officina piena e pochi ricambi : istituiamo la Commissione d'inchiesta : Gli autobus continuano a fermarsi e l'officina Amtab va in tilt. Le continue avarie dei mezzi della municipalizzata del trasporto pubblico barese, oltre ad arricchire la nostra rubrica 'Amtab a pezzi',...

“Telemedicina : in Italia la prima trasmissione dati mondiale tra pacemaker e smartphone” : Si chiama Bluesync® ed è il nuovo sistema di comunicazione Bluetooth di Medtronic presentato oggi a Bologna in occasione del Congresso nazionale dell’Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC). Permette la trasmissione dei dati provenienti da un pacemakerdirettamente su smartphone o tablet. Il primo paziente a godere di questa tecnologia a livello mondiale è un Italiano in terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT) con ...

Telemedicina : in Italia la prima trasmissione dati mondiale tra pacemaker e smartphone : Si chiama Bluesync® ed è il nuovo sistema di comunicazione Bluetooth di Medtronic presentato oggi a Bologna in occasione del Congresso nazionale dell’Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC). Permette la trasmissione dei dati provenienti da un pacemaker direttamente su smartphone o tablet. Il primo paziente a godere di questa tecnologia a livello mondiale è un Italiano in terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT) con ...

Siria - Casa Bianca : “La missione degli Usa contro Isis si avvicina a una rapida fine” : “La missione militare per sradicare l’Isis in Siria sta arrivando velocemente alla fine, con l’Isis quasi completamente distrutto”. Lo si legge in una una nota della Casa Bianca, che non ha fornito alcuna previsione sui tempi di un ritiro dei soldati americani, dopo che martedì il presidente americano Donald Trump aveva spiazzato alleati e consiglieri dichiarando che circa 2mila militari che partecipano alla lotta contro lo Stato ...

Xi Jinping ha dato una missione alla Cina : Rudd è un sinologo, studia la Cina da quarant'anni e in più ha nel proprio bagaglio l'esperienza politica, che gli ha fatto incontrare di persona gli attuali leader cinesi. Probabilmente è uno dei ...

Xi Jinping ha dato una missione alla Cina : Nonostante la mancanza di democrazia e le diseguaglianze crescenti, i cinesi si sentono comunque in un periodo storico fortunato con un leader fortunato. Ma è proprio così? Leggi