“Missili iraniani sul Golan” | scattano raid di Israele

: Militari israeliani: 'Missili iraniani dalla Siria contro nostre postazioni sul Golan' [news aggiornata alle 00:42] - repubblica : Militari israeliani: 'Missili iraniani dalla Siria contro nostre postazioni sul Golan' [news aggiornata alle 00:42] - Corriere : Israele denuncia l’Iran: «Missili iraniani dalla Siria contro le nostre postazioni sul Golan»… - SkyTG24 : Missili iraniani sul Golan dalla #Siria, #Israele risponde con raid -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Tel Aviv, 10 mag. (AdnKronos/Dpa) – Le forze iraniane hanno lanciato almeno 20 razzi contro le postazioni israeliane nelle Alture del Golan. A riferirlo è stato l’esercito di Gerusalemme, precisando che un certo numero di razzi è stato intercettato e non sono stati riportati feriti. L’esercito ha così annunciato di aver colpito in nottata decine di obiettivi militariin Siria . In un comunicato, si parla di “attacco su ampia scala contro l’establishment iraniano in Siria”. I caccia israeliani, ha ancora reso noto, sono finiti nel mirino delle forze di difesa aeree siriane.L’esercito ha informato le autorità russe prima dell’attacco, ha dichiarato ai reporter il portavoce Jonathan Conricus. “Gli attacchi la notte scorsa sono una risposta ai razzi lanciati dalle forze iraniane in direzione delle postazioni dell’esercito ...