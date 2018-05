Miranda Kerr | è nato il primo figlio della modella e di Evan Speigel

Miranda Kerr e il fondatore di Snapchat sono genitori : È un maschio il primo figlio di Miranda Kerr ed Evan Spiegel, milionario fondatore di Snapchat e si chiama Hart. La modella australiana e l’imprenditore, co-fondatore di Snapchat, sono diventati genitori lunedi 7 maggio, al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, anche se la notizia è trapelata solo nelle ultime ore. «Le parole non possono esprimere quanto siamo felici di dare il benvenuto in famiglia al nostro bellissimo bambino. ...