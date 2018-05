«Mio padre | l’uomo che eliminò i manicomi»

"Mio padre naufrago per 74 giorni - non sospendere le ricerche" : La Spezia - Anche Francesca Fogar, figlia del grande navigatore Ambrogio , 1941-2005, , si unisce al coro di chi chiede che proseguano le ricerche dei velisti Aldo Rovello e Antonio Voinea, dispersi ...

Bologna - prof bullizzato da studente : “Mio padre pugile ti spacca la testa” : Bologna, prof bullizzato da studente: “Mio padre pugile ti spacca la testa” I fatti risalgono all’ottobre scorso e il reato contestato al minore è violenza a pubblico ufficiale Continua a leggere L'articolo Bologna, prof bullizzato da studente: “Mio padre pugile ti spacca la testa” proviene da NewsGo.

Valeria Golino : «Mio padre e quel dolore che ti cambia» : Un estratto del servizio di copertina del numero 19 di Vanity Fair, in edicola fino al 16 maggio Euforia, sinossi, ogni riferimento è puramente casuale: «Ci sono due fratelli. Uno abita in una metropoli. È ricco, benestante, affermato e irrisolto. L’altro, un professore di scienze naturali, vive in provincia e dopo essersi separato dalla moglie divide la grande casa di famiglia con sua madre. Da eremita volontario ha scelto di espiare tracolli e ...

Governo - Stefania Craxi : “Mio padre al tavolo con Di Maio? Mai con quello scappato di casa” : “Mio padre al tavolo con Di Maio? Escludo che si sarebbe seduto con quello scappato di casa”. Il giudizio, netto, arriva da Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e figlia dell’ex segretario del Partito socialista, Bettino Craxi. A Milano, al Palazzo delle Stelline, la fondazione Craxi ha organizzato la presentazione del libro “Il Governo del leader. Craxi a Palazzo Chigi (1983-1987) a cura di Roberto Chiarini. ...

Luca Zingaretti legge Aldo Moro davanti al figlio Giovanni : “Dal sequestro di Mio padre una frattura tra cittadini e politica” : Luca Zingaretti, ospite di Che Tempo che Fa (Rai1) di Fabio Fazio domenica sera, legge un estratto della sua orazione civile tributo ad Aldo Moro – che andrà in onda sempre su Rai1 domani, martedì 8 maggio alle 20.30 – davanti al figlio dello statista democristiano, Giovanni Moro. Si tratta di uno scritto che Moro scrisse nel 1945 sulla politica e sulla giustizia. Giovanni Moro ringrazia Zingaretti e, dopo una lunga intervista con Fabio ...

Giovanni Moro/ Il figlio di Aldo Moro : "Mio padre non è né un santino né un fantasma" (Che tempo che fa) : Giovanni Moro non potrà mai dimenticare l'ultimo saluto al padre Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse quasi 40 anni fa. Oggi sarà ospite di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 22:22:00 GMT)

Raoul Bova in piscina con i campioni - obiettivo record mondiale : 'Per ricordare Mio padre' : Per la cronaca, il mio crono da Olimpionico è stato il più scarso...posso solo migliorare grazie @filomagno82 @emilianobrembilla78 foto @mattiaaversa e @RaoulBovagram #newproject #fatto #swimmer #...

Rossano Rubicondi - il padre rivela : «Da 3 anni non sento Mio figlio - ci ha accusato di esserci intromessi nella storia con Ivana» : A Sabato Italiano, ospite in studio di Eleonora Daniele, parla Claudio Rubicondi, il padre di Rossano. L'ex concorrente de L'Isola dei famosi è diventato noto dopo il reality a cui a...