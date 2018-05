Ministero Esteri | oltre 4000 russi combattono al fianco dei terroristi in Siria

Ue : Ministero Esteri - proposta bilancio della Commissione buon punto di partenza per realizzare priorità : Su quest'ultimo aspetto, tuttavia, resta la preoccupazione di veder diluito il potenziale della Politica di Vicinato , Pev, : in una situazione di fragilità del contesto internazionale come quella ...

Ministero Esteri siriano denuncia la coalizione internazionale alle Nazioni Unite - : "La coalizione internazionale, in violazione del diritto internazionale, continua sterminio del popolo siriano, così come continua a sostenere sistematicamente i rimanenti terroristi dello Stato ...

Ministero Esteri definisce l'essenza del problema delle relazioni tra Russia e Occidente - : La rottura di tali collegamenti torna utile solo a coloro che vogliono vivere in un mondo fittizio, costruito secondo i propri schemi" ha detto Grushko. Di conseguenza, "senza diplomatici, senza un ...

Vendita di armi italiane all'Arabia Saudita/ Causa contro azienda sarda e funzionari Ministero degli Esteri : Vendita di armi italiane all'Arabia Saudita: avviata una Causa legale da parte di tre organizzazioni umanitarie contro un'azienda sarda e funzionari del ministero degli Esteri.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:13:00 GMT)

Ministero degli Esteri : il mondo esterno non ostacoli l'apertura della Cina : L'ampliamento dell'apertura cinese non va ostacolato dall'esterno, cosa che comunque il mondo esterno non é in grado di fare. Secondo quanto appreso da dei reportage, le misure sull'ampliamento dell'...

Ministero Esteri : gli USA sono alla ricerca di un pretesto per un nuovo attacco in Siria - : "Regolari informazioni fabbricate su un attacco chimico a Duma sono state diffuse ieri, con riferimento ai "Caschi Bianchi", che non una volta sono stati accusati di appoggiare i terroristi" ha ...

Al Ministero Esteri russo ipotizzato l'obiettivo principale dei Paesi occidentali - : Rispondendo alla domanda se la Russia potrebbe imbattersi nell'isolamento dai Paesi occidentali sullo sfondo dei Mondiali di calcio, la Zakharova ha sottolineato che "questo è il loro sogno, l'...

Ministero degli esteri russo pubblica 14 domande per Londra sul caso Skripal - : In particolare, Mosca chiede a Londra di spiegare perché alla Russia sia stato negato il diritto di accesso consolare a due cittadini russi che hanno sofferto sul territorio britannico. Inoltre, la ...

Silvio Berlusconi - il retroscena : 'Stare al governo a ogni costo' - e il sogno Ministero degli Esteri : Stare al governo 'a tutti i costi'. Silvio Berlusconi ai suoi uomini ha dato una sola indicazione, questa. 'Non possiamo stare fuori', avrebbe confidato ai dirigenti di Forza Italia secondo un ...