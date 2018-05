ilfattoquotidiano

: Mini, un esemplare unico per il matrimonio di Harry e Meghan – FOTO - Cascavel47 : Mini, un esemplare unico per il matrimonio di Harry e Meghan – FOTO - MarcoScafati1 : #Mini, un esemplare unico per il #matrimonio di #Harry e #Meghan – FOTO - fattoquotidiano : Mini, un esemplare unico per il matrimonio di Harry e Meghan – FOTO -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Il prossimo 19 maggio si celebrerà iltra il principeMarkle. Allahanno deciso per un dono molto speciale: unda donare ai futuri sposi, con i colori che richiamino le bandiere di Inghilterra e Stati Uniti. In particolare, il tetto è un sapiente mix grafico tra le tonalità delle due “flag”. Ma ci sono anche altri particolari, più personali, che richiamano i due sposi: sulla pancia c’è una sorta di rilievo con i loro nomi divisi da un cuore, e diversi messaggi d’auguri. Negli interni vengono ripresi i motivi cromatici in bianco, rosso e blu con bandiere sui poggiatesta, mentre all’apertura delle portiere viene proiettata al suolo la scritta “Just Married”. L’auto, realizzata su base di una Cooper S, verrà messa all’asta per beneficenza e il ricavato sarà devoluto alla ...