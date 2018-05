Militari russi | contraerea siriana ha abbattuto oltre la metà dei missili israeliani

Spese Militari nel mondo - record nel 2017 : 1739 miliardi di dollari/ Calo Russia - aumento spaventoso in Cina : Sipri, Spese militari nel mondo: "record nel 2017, 1739 miliardi di dollari spesi in armi e commercio militare". Cala la Russia, aumento spaventoso in Cina: Usa al primo posto(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 15:02:00 GMT)

Spese Militari - record nel mondo : 1.739 miliardi di dollari nel 2017. In Russia calano - il maggior aumento in Cina : Stati Uniti, Cina, Arabia Saudita, India e Russia sono i paesi che in valore assoluto hanno investito di più in Spese militari nel 2017. Ma Mosca, in realtà, le ha diminuite per la prima volta dal 1998, mentre negli Usa, che continuano a registrare il livello più elevato al mondo, sono rimaste stabili per il secondo anno consecutivo attestandosi a 610 miliardi di dollari. Pechino ha speso invece 228 miliardi di dollari, registrando così un ...

Spese Militari - record di spesa nel mondo : 1.739 miliardi di dollari nel 2016. In Russia calano - il maggior aumento in Cina : Stati Uniti, Cina, Arabia Saudita, India e Russia sono i paesi che in valore assoluto hanno investito di più in Spese militari nel 2016. Ma Mosca, in realtà, è la prima che le ha in realtà diminuite per la prima volta dal 1998, mentre negli Usa, che continua a registrare il livello più elevato al mondo, sono rimaste stabili per il secondo anno consecutivo attestandosi a 610 miliardi di dollari. Pechino spende invece di più, con un incremento del ...

Militari russi : deposito chimico a Duma : 18.16 I Militari russi affermano di aver trovato un laboratorio chimico a Duma, in Siria, usato dai miliziani per fabbricare armi chimiche. "Un laboratorio chimico e un deposito di sostanze chimiche sono stati trovati durante un'ispezione" nella cittadina colpita 10 giorni fa da un presunto attacco chimico.Lo ha detto un portavoce a una tv russa. "Gli specialisti hanno trovato sostanze chimiche bandite e un contenitore di cloro simile a quello ...

Militari russi non trovano nessun ricoverato per armi chimiche nell'ospedale di Douma - : Lo ha dichiarato oggi in una conferenza stampa il vice direttore del dipartimento operativo dello Stato Maggiore russo, il generale Viktor Poznihir. "I medici del centro russo, i rappresentanti della ...

Militari russi in Siria reagiscono alle accuse americane - : Secondo Evtushenko, l'8 aprile è iniziata l'operazione per scacciare gli islamisti di "Jaish al-Islam" dalla cittadina Siriana di Douma. Il generale russo ha osservato che diversi Paesi occidentali ...