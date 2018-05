Milano | Seeds&Chips chiude premiando startup del food tech

meteoweb.eu

(Di giovedì 10 maggio 2018), 10 mag. (AdnKronos) – Oltre 300 speaker internazionali, più di 40 sessioni di conferenze, oltre 250partecipanti e 300 media accreditati da tutto il mondo. Questi i numeri dell’edizione 2018 di Seeds&Chips che si conclude oggi. Dopo le prime giornate che hanno visto come protagonisti Howard Schultz, executive chairman di Starbucks e John Kerry, 68esimo segretario di Stato americano, sono stati consegnati questa mattina i premi Seeds&Chips Awards: 15 riconoscimenti assegnati alle più innovativedel compartoe agselezionate da una giuria scientifica composta da Iit, Cnr ed Enea.“Tante le soddisfazioni e i riconoscimenti ricevuti per questa quarta edizione – afferma il presidente e fondatore di Seeds&Chips Marco Gualtieri -. Abbiamo avuto importanti segnali, in modo trasversale, che ci danno ottimi segnali per il futuro ...