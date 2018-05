Milano | Seeds&Chips chiude premiando startup del food tech 2

meteoweb.eu

: RT @ilGamberoRosso: Cibo, futuro, tecnologia. 5 tendenze emerse al convegno di Milano - TwitItalianWine : RT @ilGamberoRosso: Cibo, futuro, tecnologia. 5 tendenze emerse al convegno di Milano - ilGamberoRosso : Cibo, futuro, tecnologia. 5 tendenze emerse al convegno di Milano - davidescurria : RT @helloxfarm: Agricoltori, Beta tester, Curiosi, interessati...vi aspettiamo da oggi a giovedì presso Seeds&Chips a Milano @SEEDSandCHIPS… -

(Di giovedì 10 maggio 2018) (AdnKronos) – Oggi i piccoli agricoltori sono oltre cinquecento milioni, ovvero il 90% delle aziende agricole che producono circa l’80% del cibo mondiale, purtroppo però sono per lo più invisibili, non hanno voce nelle istituzioni e spesso vivono al di sotto della soglia di povertà. Un altro momento significativo ha visto l’incontro tra Paolo Palumbo (#iostoconPaolo) giovane oristanese malato di sla, e l’ex segretario John Kerry che ha ricevuto un certificato di adozione di una pecorella sarda in cambio del suo impegno concreto a sostegno della ricerca sulla Sla. Altrettante pecorelle sono state adottate simbolicamente da Terry Kennedy, figlia di Robert Kennedy, al patron di Starbucks Howard Schultz e a Marco Gualtieri. ‘”Proviamo grande entusiasmo per i riscontri avuti, a livello nazionale e internazionale e per le sinergie che abbiamo sviluppato e ...