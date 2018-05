Milano | l' 11 giugno Consob Day a Palazzo Mezzanotte con discorso Nava

“Una Tempesta dal Paradiso” : Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa - sino al 17 giugno - Milano : Fino al 17 giugno presso la GAM (Galleria d’Arte Moderna) di Milano è possibile visitare la mostra “Una Tempesta dal Paradiso: Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa” il cui titolo si rifà all’interpretazione data da Walter Benjamin del quadro Angelus Novus di Paul Klee come cortocircuito di una società mistificatrice di cui diffidare. E […]

Una Tempesta dal Paradiso : Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa - sino al 17 giugno - Milano : Fino al 17 giugno presso la GAM (Galleria d’Arte Moderna) di Milano è possibile visitare la mostra “Una Tempesta dal Paradiso: Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa” il cui titolo si rifà all’interpretazione data da Walter Benjamin del quadro Angelus Novus di Paul Klee come cortocircuito di una società mistificatrice di cui diffidare. E […]

Insider Dev Tour : evento per sviluppatori a Milano e Roma il 12 e 14 giugno : In occasione del Build 2018, Microsoft ha annunciato l’Insider Dev Tour, evento dedicato agli sviluppatori che si terrà nelle principali città del mondo, tra le quali Milano e Roma il 12 e 14 giugno. Descrizione Insider Dev Tour L’Insider Dev Tour è rivolto agli sviluppatori interessati a sviluppare nuove esperienze utilizzando le più recenti tecnologie di sviluppo, nonché per coloro che desiderano dare uno sguardo al futuro. Se ...

Milano. Rigo Righetti il 3 giugno alla Fiera della Musica : Domenica 3 giugno 2018 FIM – Fiera della Musica è un importante evento la cui direzione artistica è affidata a

Rinviati i concerti di Alice Merton a Milano e Roma - da aprile a giugno : come richiedere il rimborso dei biglietti : Saltano gli attesissimi concerti di Alice Merton a Roma e Milano: la nuova stella del pop europeo avrebbe dovuto esibirsi in due date nel nostro Paese, il 17 e il 18 aprile rispettivamente a Milano, al club Santeria, e Roma, al Teatro Quirinetta. La cantautrice tedesca avrebbe dovuto presentare il suo EP di debutto No Roots uscito per la Paper Plane Records, l'etichetta di cui è fondatrice, e distribuito in Italia da Artist First. Il suo ...

Nasce la Milano Linate Night Run - il 22 giugno si corre di notte sulla pista di atterraggio degli aerei : Una cosa unica al mondo. Alla vigilia della XVIII edizione di EA7 Emporio Armani Milano Marathon , che si terrà il prossimo 8 aprile nel cuore del capoluogo lombardo, RCS Active Team - RCS Sport presentano Milano ...

Richard Ashcroft sarà in concerto a Milano a giugno : Richard Ashcroft ha annunciato il suo ritorno live in Italia! [arc id=”06c74a66-8a2e-11e5-bd9d-a4badb20dab5″] Il 21 giugno l’artista britannico salirà sul palco di I-Days 2018, festival musicale estivo che si terrà nell’Area Expo – Experience Milano. Nella stessa giornata si esibiranno anche The Killers e Liam Gallagher! via GIPHY I biglietti sono già disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti ...

Milano : tutti pazzi per le maratone - a giugno prima notturna in pista a Linate : Milano, 26 mar. (AdnKronos) - Il popolo dei runner si appresta a vivere un momento straordinario, la prossima estate a Milano, con la prima maratona italiana in notturna su una pista di aerei. L'iniziativa, intitolata 'Milano Linate Night Run', si svolgerà la notte del venerdì 22 giugno prossimo sul

Milano : tutti pazzi per le maratone - a giugno prima notturna in pista a Linate : Milano, 26 mar. (AdnKronos) – Il popolo dei runner si appresta a vivere un momento straordinario, la prossima estate a Milano, con la prima maratona italiana in notturna su una pista di aerei. L’iniziativa, intitolata ‘Milano Linate Night Run’, si svolgerà la notte del venerdì 22 giugno prossimo sulla pista di atterraggio dell’aeroporto di milanese di Linate, intitolato a Enrico Forlanini e gestito da Sea che ...

The Script : riprogrammati a giugno i concerti di Milano e Padova : Gli Script hanno riprogrammato quattro date dell’European Freedom Child Tour, comprese quelle in Italia. [arc id=”2657a1ee-8f66-11e6-bffd-a4badb20dab5″] La band era stata costretta a posticipare i concerti di Milano (inizialmente in programma il 9 marzo) e Padova (13 marzo) a causa di problemi di salute del frontman Daniel O’Donoghue, colpito da bronchite e costretto al riposo. Potrai recuperare e vedere gli Script dal ...