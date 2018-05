Milano | in Centrale con 600 grammi di marijuana nello zaino | arrestato

Milano - assalto a sala slot in centrale/ Via Torriani - rapina con fucili a pompa : piano studiato nei dettagli : rapina a Milano, assalto alla sala slot in Stazione centrale: via Torriani, paura e bottino da 4mila euro nel negozio gestito da cinesi. Ultime notizie, non ci sono feriti(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 19:29:00 GMT)

Milano - ASSALTO A SALA SLOT IN CENTRALE/ Rapina con fucili a pompa : paura e bottino 4mila euro in via Torriani : Rapina a MILANO, ASSALTO alla SALA SLOT in Stazione CENTRALE: via Torriani, paura e bottino da 4mila euro nel negozio gestito da cinesi. Ultime notizie, non ci sono feriti(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 17:46:00 GMT)

Milano - la banda degli assassini : l’arrivo in città poi la vita in Centrale. Uno fermato e liberato dopo 24 ore : Presi al fast food i due clandestini assassini, Abderahim Anass e Saad Otmani. Gli inquirenti li hanno localizzati grazie al segnale dei cellulari che avevano rubato. Uno di loro era stato arrestato soltanto sette giorni fa, aspettava l’udienza

Milano : trovato scheletro in ex deposito ferroviario vicino a Centrale : Milano, 17 apr. (AdnKronos) - Lo scheletro di un essere umano è stato trovato a Milano all’interno di un ex deposito ferroviario, fra viale Lunigiana e via Sammartini. A trovare le ossa è stata questa mattina una donna senzatetto. Lo scheletro era avvolto in una coperta e in parte disassemblato. Vic

Milano - ok al restyling della Centrale tra dehors - ciclabili e stop ai pullman : Nascerà una grande isola ambientale attorno alla Stazione. La parola d'ordine è creare un luogo che «non sia ostile ai pedoni». Ma, essendo vissuto, crei sicurezza. Sarà la prima tappa di un ...

Milano. Rivitalizzazione del quartiere attorno alla Stazione Centrale : Partirà dalla riqualificazione dell’area della Stazione lungo piazza Luigi Di Savoia il piano di sviluppo e Rivitalizzazione del quartiere attorno

Milano : al via da piazza Luigi di Savoia riqualificazione Stazione Centrale : Milano, 17 mar. (AdnKronos) - Partirà dalla riqualificazione dell’area della Stazione lungo piazza Luigi Di Savoia il piano di sviluppo e rivitalizzazione del quartiere attorno alla Stazione Centrale di Milano e i Magazzini Raccordati. Entro l’estate Grandi Stazioni Retail, in accordo con l’amminist

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora : gelo a Milano - clochard morto assiderato in Stazione Centrale (27 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: clochard morto a Milano dopo nottata sotto il gelo in Stazione Centrale. Caos maltempo a Roma, Casapound sostiene Salvini. (27 febbraio 2018)(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:40:00 GMT)

