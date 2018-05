Milano chiude in calo ma sopra i minimi Lo spread vola e sfiora quota 140 punti

Borsa : Milano chiude in rialzo - +0 - 51% - : ANSA, - Milano, 9 MAG - Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,51% a 24.266 punti.

Borsa : Milano chiude a -1 - 64% : ANSA, - Milano, 8 MAG - Lo stallo nella formazione del Governo e l'ipotesi del ritorno al voto in tempi stretti mette sotto pressione la Borsa di Milano che chiude in forte calo. Il Ftse Mib lascia ...

Incontri - workshop e premiazioni : si chiude lo Street Photo Milano : Letture portfolio, workshop innovativi e interattivi, Incontri con grandi fotografi, passione ed entusiasmo per la fotografia: tutto questo è Street Photo Milano. Il primo festival internazionale di Street Photography meneghino, che in partnership col rinomato Miami Street Photography Festival ha portato nella capitale lombarda fotografi professionisti e appassionati da tutto il mondo, si avvia con successo alla conclusione, ma senza rallentare ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : si chiude la regular season. Milano-Rapallo decide il quarto posto - Messina per evitare la retrocessione diretta : L’ultima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile emetterà gli ultimi verdetti: su due campi si giocherà per la salvezza, sugli altri due si giocherà per i posti dal quarto al sesto, che completeranno la griglia play off. Roma, che riposa, è già certa del terzo posto, mentre Catania e Padova, già certe, rispettivamente, di primo e secondo posto, saranno arbitri della corsa alla salvezza. Le etnee ospiteranno il Messina, che per ...

Borsa : Milano chiude in rialzo - +1 - 12% - : ANSA, - Milano, 4 MAG - Chiusura positiva per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,12% a 24.335 punti.

Borsa : Milano chiude in calo - -0 - 83% : ANSA, - Milano, 3 MAG - La Borsa di Milano chiude in calo. L'indice Ftse Mib si porta a 24.064 punti e cede lo 0,83%.

Borsa : Milano chiude in positivo - giù Fca : ANSA, - Milano, 30 APR - La Borsa di Milano , +0,2%, chiude in rialzo, in linea con i listini europei spinti da Wall Street. Gli investitori attendono la riunione della Fed di domani per capire le ...

SUPERMERCATI APERTI 1 MAGGIO 2018/ Milano - Torino - Roma : info orari - centri commerciali e negozi. Chi chiude? : SUPERMERCATI APERTI 1 MAGGIO 2018: Milano e Roma, negozi e centri commerciali a rischio durante la giornata. informazioni e orari, ecco tutte le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 11:02:00 GMT)

Borsa : Europa chiude positiva - Milano controcorrente -0 - 47% - Cnh ok dopo conti : Alla chiusura, Milano ha segnato un -0,47%, sopra i minimi di seduta, ma con il Ftse Mib tornato sotto quota 24.000 punti, Parigi e' salita dello 0,54%, anche se l'economia ha rallentato il passo, ...

Borsa : Milano chiude in calo - -0 - 47% : ANSA, - Milano, 27 APR - Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,47% a 23.927 punti. 27 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa : Milano chiude a -0 - 97% : ANSA, - Milano, 25 APR - Piazza Affari chiude in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,97% a 23.801 punti. 25 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa : Milano chiude a +0 - 64% : ANSA, - Milano, 23 APR - Piazza Affari chiude in rialzo. Il Ftse Mib segna un +0,64% a 23.982 punti.

Milano - la chiude in auto e arriva sul Ticino : «Ti lego a un masso» : L'ha chiusa in macchina e l'ha portata fino al ponte sul fiume, il Ticino, nei dintorni di Bereguardo. Guidava e beveva da una bottiglia di birra. arrivati vicino alla riva, le ha urlato: «Lo vedi il ...

Borsa : Milano chiude in rialzo - Francoforte unica in rosso : Le principali borse europee chiudono la giornata di contrattazioni in rialzo con l'unica eccezione di Francoforte che cede lo 0,22%. La migliore è Parigi che porta a casa un +0,21%, seguita da Londra ...