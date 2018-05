Milano | atti osceni in biblioteca davanti a una donna | denunciato

Maltempo : allerta Seveso - attivato il centro operativo di Milano : Milano, 9 mag. (AdnKronos) – A causa di una imprevista perturbazione che sta colpendo le zone a nord di Milano e visti i livelli del fiume Seveso raggiunti in Brianza, pur in assenza di allerta regionale, il Comune ha convocato il centro operativo Comunale (Coc) con procedura d’emergenza e attivato il piano per l’emergenza idrica. Il Comune ha anche chiesto ad Aipo l’attivazione dello scolmatore di Palazzolo. Sono ora ...

VIMERCATE - MORTA BIMBA SOFFOCATA DA ACINO D’UVA/ Tragedia a Monza : ultimi attimi terribili al Buzzi di Milano : VIMERCATE, MORTA BIMBA di tre anni un ACINO di uva l’ha SOFFOCATA: Tragedia alle porte di Monza. La bambina è stata ricoverata il pomeriggio di domenica, per poi morire ieri(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:54:00 GMT)

Torna il Taste of Milano : ecco i piatti da assaggiare (e 4 ricette da provare) : Succede un «quarantotto» a Milano, un Risorgimento culinario – ma di quattro giornate anzichè cinque – per l’ormai consueto e attesissimo appuntamento con il Taste of Milano, giunto alla sua nona edizione. Sono infatti 48 i «grandi piatti a prezzi piccoli» che ogni giorno richiamano negli spazi di The Mall Porta Nuova, dal 10 al 13 maggio, gli appassionati di alta cucina che possono approfittare di questa occasione per assaggiare, ...

Milano : da oggi riattivata rilevazione infrazioni corsie riservate per Linate : Milano, 7 mag. (AdnKronos) - Viene riattivata oggi, 7 maggio, la rilevazione delle infrazioni tramite i sistemi elettronici di video sorveglianza, insieme all’attività di gestione dei flussi di traffico, nelle corsie riservate per l’accesso all’aeroporto di Linate. Lo annuncia il Comune di Milano. I

'Hai la giacca rosa' : attivista dell'Arcigay picchiato in strada a Milano : Nelle ultime settimane abbiamo perso il conto dei fatti violenti ai danni di persone omosessuali che la cronaca ha riportato. Nel nostro Paese la violenza, in particolare quella omofobica e di genere,...

Milano : bando per attività ricreative e culturali in piazzale Ferrara : Milano, 4 mag. (AdnKronos) - Cultura, intrattenimento e sociale trovano spazio al Mercato Comunale Coperto di piazzale Ferrara. Sono state approvate oggi dalla giunta le linee guida per l’assegnazione in concessione d’uso temporaneo di quattro posteggi, attualmente liberi, ad associazioni, onlus e s

Milano - attivista 18enne denuncia aggressione omofoba : "Spinte e sputi da minori". Arcigay : "Gravissimo" : Il responsabile del gruppo Giovani bloccato e minacciato per strada in zona San Siro. La denuncia alla polizia

L’ALTRASCUOLA : Convegno a Milano. Il futuro della terza fascia. Scuola viva VS cattiva sQuola : L’altraScuola RESTA INFORMATO GRATUITAMENTE SUL MONDO della Scuola, ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK, CLICCANDO qui O CLICCA “MI PIACE” SULLA PAGINA FACEBOOK UNICORNO – L’ALTRAScuola , Associazione Culturale e Professionale del personale della Scuola – soggetto qualificato alla formazione con decreto MIUR 177/2000. ORGANIZZA Convegno – 21 maggio 2018 dalle 08:30 alle 14:00, presso l’IC. […] L'articolo ...

Massimo Moratti incontra i tifosi dell’Inter all’Int di Milano : La passione del calcio unisce medici e pazienti. Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, incontra i tifosi nerazzurri domani 3 maggio alle 19 all’Irccs Istituto nazionale dei tumori (Int) di Milano, in una serata all’insegna dello sport, del sociale, del desiderio di successo, ma anche dell’amore per la città meneghina e i suoi abitanti. “E’ l’occasione – spiega il presidente dell’Inter ...

Milano - cantieri fatti male e sprechi. Sequestrati beni per 2 milioni : Lavori fatti male, con gravi errori di progettazione e addirittura pericolosi per il pubblico e per i lavoratori hanno reso inutilizzabili parte degli interventi di ristrutturazione nell'ospedale di ...

Maltempo : Comune Milano attiva procedura monitoraggio Seveso e Lambro : Milano, 28 apr. (AdnKronos) - Visto l’avviso di criticità regionale ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico e temporali forti, dalla serata di oggi 28 aprile e fino al primo mattino di lunedì 30 aprile, il Comune di Milano ha disposto dalla mezzanotte l’attivazione del Coc, il Centro operati

Milano - espulso cittadino egiziano : aveva contatti con foreign fighter - : L'uomo, 29 anni, è stato rimpatriato al Cairo. Nel 2015 era stato segnalato alla polizia perché ritenuto vicino ad un jihadista marocchino, poi andato a combattere in Siria. Questo è il 35esimo ...