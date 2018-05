Milano | al via #SMMdayIT | la comunicazione digitale fa tappa a Mi Co 2

Milano : al via #SMMdayIT - la comunicazione digitale fa tappa a Mi.Co : Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Una tre giorni, dal 17 al 19 maggio, dedicata al social media marketing e alla digital communication: torna al Mi.Co di Milano #SMMdayIT, alla sua sesta edizione. Saranno 40 i relatori chiamati a portare la propria esperienza sul palco: introduce - e interviene in più p

Milano : al via 'Insieme senza muri' - 35 giorni di eventi per la socialità (3) : (AdnKronos) - Dopo la giornata iniziale, il programma prevede oltre cinquanta iniziative organizzate da cittadini e associazioni: incontri di testimonianza delle voci dei protagonisti dell’Italia senza muri e di approfondimento di buone pratiche in collaborazione con enti del terzo settore e stakeho

Milano : al via 'Insieme senza muri' - 35 giorni di eventi per la socialità (2) : (AdnKronos) - La diocesi di Milano "riconosce nell’iniziativa 'Insieme senza muri' uno stimolo e un invito a rendere Milano sempre più laboratorio di pace e di fratellanza tra diversi - afferma Monsignor Luca Bressan, vicario per la cultura, la carità, la missione e l’azione sociale della Diocesi di

Milano : al via 'Insieme senza muri' - 35 giorni di eventi per la socialità : Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Trentacinque giorni di iniziative all’insegna dell’integrazione e dell’incontro. Milano torna a riaffermare la sua identità di città accogliente e inclusiva attraverso la rassegna 'Insieme senza muri' che, dopo la marcia del 20 maggio 2017 che ha portato in piazza cento

Social media marketing days : a Milano al via la sesta edizione. 17 - 18 - 19 maggio. Ecco il programma : Al via la sesta edizione di Social media marketing + Digital Communication days “Think Digital, Be Social, Shake Hands” l’evento più importante in Italia dedicato a Social media & Digital Communication: si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2018 a Milano presso la sede del MiCo a FieraMilanoCity. L’evento si svilupperà su tre giorni per un totale di 24 ore di interventi, 40 relatori su case histories di grande rilevanza nell’ambito della ...

Milano - investita da un'auto in via Chiesa Rossa/ Ultime notizie : morta donna - stava attraversando col cane : Milano, investita da un'auto in via Chiesa Rossa: morta donna, stava passeggiando col cane, che è deceduto sul colpo. Le Ultime notizie sull'incidente: le prime ricostruzioni(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 17:49:00 GMT)

Leoncavallo a Milano - sì di Cabassi «Scambio in tempi brevi». Rinviato l'88° sfratto : Ottantotto. Ieri per l'ottantottesima volta si è presentato l'ufficiale giudiziario davanti al Leoncavallo. E per l'ottantottesima volta lo sfratto esecutivo è stato rimandato a inizio luglio. D'altra ...

Milano. Viaggio nei quartieri ERP : prima tappa San Siro : Il senatore Franco Mirabelli ha visitato il quartiere San Siro di Milano e ha avuto un incontro con il Comitato

'Seeds and Chips 2018' - al via a Milano il summit su food innovation - : Nel corso dell'evento, in programma dal 7 al 10 maggio, conferenze ed incontri per confrontarsi sulle maggiori sfide globali legate all'alimentazione

Milano : omicidio in via Padova - fermato 30enne : Milano, 7 mag. (AdnKronos) - La polizia ha fermato a Pavia un cittadino romeno di 30 anni, che ha ammesso di essere l'autore dell'omicidio di un connazionale di 43 anni avvenuto il 27 aprile scorso in via Padova a Milano. L'uomo, con precedenti per reati contro la persona, rapina e tentato omicidio,

Milano Food City - al via la degustazione di prodotti “made in carcere” : “Il cibo come veicolo di reinserimento sociale” : Una maratona non-stop gratuita di degustazioni, ricette create dai membri dell’Associazione italiana Food blogger e laboratori gratuiti con prodotti fatti dentro e fuori dal carcere da persone che si stanno guadagnando un futuro migliore. Produzioni che raccontano storie di vite legate al cibo ma puntano soprattutto a ridurre i tassi di recidiva e promuovere il riscatto sociale. Si tratta del progetto “Il buono del carcere: cibo, gusto e ...

Problemi ai motori Rolls Royce - Norwegian rinvia il low cost Milano-Los Angeles : MILANO - I milanesi che vogliono fare un salto a Hollywood con un volo low cost deve pazientare più del previsto. Una nota della Norwegian annuncia infatti che 'a causa del perdurare di una ...