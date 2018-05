Migranti : nave 'Aquarius' attesa al porto di Catania : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - E' attesa al porto di Catania la nave della Ong Sos Mediterranee e Msf 'Aquarius' battente bandiera inglese, con a bordo 105 Migranti, tra cui molte donne e bambini, soccorsi nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo. Lo sbarco è stato autorizzato dalla Guardia Costiera I

Migranti : nave ‘Aquarius’ attesa al porto di Catania : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) – E’ attesa al porto di Catania la nave della Ong Sos Mediterranee e Msf ‘Aquarius’ battente bandiera inglese, con a bordo 105 Migranti, tra cui molte donne e bambini, soccorsi nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo. Lo sbarco è stato autorizzato dalla Guardia Costiera Italiana e dal Viminale, al termine di un lungo rimpallo con l’Inghilterra. I Migranti erano stati soccorsi domenica ...

Migranti - domani a Catania nave Aquarius con 105 persone a bordo : Palermo, 9 mag. , askanews, E' in navigazione verso il porto di Catania la nave 'Aquarius' della Ong Sos Mediterranee con a bordo 105 Migranti salvati domenica scorsa, al largo delle coste libiche. L'...

Migranti - la nave Aquarius autorizzata a sbarcare in Italia : Migranti, la nave Aquarius autorizzata a sbarcare in Italia Migranti, la nave Aquarius autorizzata a sbarcare in Italia Continua a leggere L'articolo Migranti, la nave Aquarius autorizzata a sbarcare in Italia proviene da NewsGo.

L’odissea dei 105 Migranti a bordo della nave Aquarius : autorizzati a sbarcare in Italia : Da giorni i migranti attendono di approdare sulla terraferma: la Guardia costiera Italiana, dopo ripetuti solleciti alle autorità britanniche e d’intesa col Viminale, ha autorizzato lo sbarco in un porto Italiano.Continua a leggere

Migranti bloccati per due giorni sulla nave della Ong - la Ue contro l'Italia : "Ritardo increscioso" : Polemica della commissione: "La priorità deve essere la cura delle persone a bordo". La denuncia di Luigi Manconi (Unar): "Non c'è ancora l'autorizzazione ad...

Salvataggi nel Mediterraneo - la nave Aquarius con 105 Migranti a bordo ancora non ha un porto : La denuncia di Luigi Manconi: "Non c'è ancora l'autorizzazione inglese ad attraccare". Gli immigrati erano stati trasferiti ieri sera, dopo l'intervento della...

Migranti - 105 persone salvate dalla nave di Open Arms bloccate da 24 ore in mare : Prima le minacce della Guardia costiera libica, ora le autorizzazioni necessarie al trasbordo che non arrivano. Non finisce l’odissea dei 105 Migranti salvati ieri dalla nave Astral della ong Proactiva Open Arms, che restano bloccati al largo della Libia. “A bordo di Astral aspettiamo da Roma o Londra l’autorizzazione al trasbordo dei 105 Migranti salvati 24 ore fa, nel frattempo arriva la segnalazione di un altro gommone in ...

Traffico di esseri umani in Malesia : 131 Migranti trovati in nave cisterna : Traffico di esseri umani in Malesia: 131 migranti trovati in nave cisterna Traffico di esseri umani in Malesia: 131 migranti trovati in nave cisterna Continua a leggere

Malaysia - 131 Migranti in nave cisterna : 5.48 Un vasto traffico di esseri umani, migranti dello Sri Lanka,è stato sventato dalla polizia della Malaysia,che ha intercettato una nave cisterna con 131persone probabilmente destinate in Australia e Nuova Zelanda. Individuato anche un peschereccio usato per trasportare i migranti dalla nave alla costa.Arrestati 3 indonesiani e 4 Malaysiani che erano a bordo.Si sospetta che l'organizzazione,attiva da circa un anno,faccia parte di una rete ...

Migranti - la Cassazione conferma il sequestro della nave Iuventa : La nave Iuventa, della ong tedesca Jugend Rettet, non tornerà nel Mediterraneo. La Cassazione ha confermato il sequestro dell'imbarcazione, disposto dalla procura di Trapani nello scorso agosto. ...

Migranti - la Cassazione conferma il sequestro della nave Iuventa : La nave Iuventa, della ong tedesca Jugend Rettet, non tornerà nel Mediterraneo. La Cassazione ha confermato il sequestro dell'imbarcazione, disposto dalla procura di Trapani nello scorso agosto. ...

Migranti - Cassazione conferma sequestro della nave Iuventa. Per procura Trapani ong “collusa” con trafficanti : Il sequestro risale alla scorsa estate nel pieno delle polemiche sull’attività delle navi delle ong nel Mediterraneo. La Iuventa, nave della organizzazione non governativa tedesca Jugend Rettet, non tornerà nel Mediterraneo alla ricerca di imbarcazioni di Migranti in difficoltà perché la Cassazione ha confermato il sequestro della nave disposto dalla procura di Trapani nello scorso agosto: gli inquirenti siciliani ritenevano che ci fosse ...

Migranti - la Cassazione conferma il sequestro della nave Iuventa : La Cassazione ha confermato il sequestro della nave Iuventa: secondo la magistratura di Trapani, la ong tedesca avrebbe favorito l'immigrazione clandestina in collusione con gli scafisti.Continua a leggere